С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу ряд изменений, которые затронут социальную сферу, образование, бизнес и повседневную жизнь граждан. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор ключевых нововведений и событий февраля.

Дополнительные каникулы для первоклассников

В феврале школьников ждут дополнительные выходные. Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы, которые в 2026 году пройдут с 9 по 15 февраля.

Какая погода ожидается в феврале

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на февраль 2026 года. По данным специалистов, месяц сохранит зимний характер, однако ближе к концу февраля в ряде регионов ожидается заметное потепление.

В большинстве областей страны сохранятся морозы. В северных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах –13…–18 градусов, тогда как на юге страны днём возможно повышение температуры до +3 градусов.

Выплаты детям из Национального фонда

Средства из Национального фонда детям будут начислены до 1 февраля 2026 года. По состоянию на 1 января 2026 года с 1 февраля 2024 года для получения целевых накоплений было исполнено 205 505 заявлений.

Общая сумма перечисленных средств превысила 31,61 млн долларов США, которые были зачислены уполномоченным операторам и далее – на банковские счета граждан, достигших 18 лет.

Целевые требования и инвестиционный доход за 2025 отчётный год будут зачислены участникам не позднее 1 февраля 2026 года. Также до этой даты будут перечислены накопления казахстанцам 2008 года рождения, которые в 2026 году достигают совершеннолетия.

Начинается месяц Рамазан

Священный месяц поста Ораза в 2026 году начнётся 19 февраля и продлится до 19 марта.

Ночь предопределения – Қадір түні – приходится на ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.

Новый порядок контроля в школах и детских учреждениях

С 1 февраля 2026 года вводится новый формат контроля в школах, детских садах, лагерях и других организациях для детей. Основная цель – создание безопасной, здоровой и комфортной среды для каждого ребёнка.

Новый механизм позволит оперативно выявлять нарушения. Проверки будут проводиться в рамках поручений Главы государства, Правительства и Министерства здравоохранения для оценки готовности школ к учебному году, лагерей – к летнему сезону, а медучреждений – к эпидемиологическим нагрузкам.

При этом по итогам первой проверки штрафы применяться не будут – организациям предоставят время для устранения нарушений.

Усиление требований пожарной безопасности

С 1 февраля 2026 года в сфере гражданской защиты вступают в силу новые требования. Теперь перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо получить заключение о его соответствии нормам пожарной безопасности.

Ответственность возлагается на заказчика строительства. Требование распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, включая многоквартирные жилые дома.

Что важно знать предпринимателям

До 1 марта 2026 года индивидуальные предприниматели, желающие остаться на режиме упрощённой декларации, обязаны подать уведомление в налоговый орган. В противном случае они будут автоматически переведены на общеустановленный режим налогообложения.

Предприниматели, работавшие до 1 января 2026 года по патенту или через специальное мобильное приложение, могут перейти в режим самозанятых – без регистрации ИП. Режим начинает действовать с даты формирования первого чека в приложении.

Сняться с учёта в качестве ИП можно самостоятельно с 1 января либо дождаться автоматического снятия 1 марта 2026 года.

Также сохраняется возможность работы в льготном режиме по новым правилам:

годовой доход – до 600 000 АЕК (около 2,6 млрд тенге),

базовая ставка налога – 4% (может варьироваться от 2% до 6%).

Для этого необходимо подать уведомление до 28 февраля 2026 года.

Для крестьянских и фермерских хозяйств предусмотрен отдельный специальный налоговый режим с автоматическим переходом.

Экзамен для получения гражданства Казахстана

В феврале стартует приём заявок на экзамен для лиц, претендующих на получение гражданства Казахстана. Подать заявление можно с 3 по 10 февраля на сайте Национального центра тестирования или через мобильное приложение UTO.

Экзамен состоится 11 февраля и включает три блока:

казахский язык – 30 вопросов (проходной балл – 15);

основы Конституции РК – 40 вопросов (проходной балл – 20);

история Казахстана – 30 вопросов (проходной балл – 15).

Стартуют Зимние Олимпийские игры

С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Казахстан на соревнованиях представят 36 спортсменов. Национальная сборная уже получила лицензии по нескольким видам спорта.