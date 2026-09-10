Что казахстанцам важно знать при покупке криптовалюты?

В Международном финансовом центре «Астана» сегодня сформировано полноценное правовое поле для того, чтобы инвесторы могли безопасно и прозрачно работать с цифровыми активами. На сегодняшний день три криптобиржи получили полные лицензии, еще несколько компаний проходят тестирование в регуляторной песочнице FinTech Lab. Об этом в рамках форума Astana Finance Days сообщил управляющий директор по рынкам Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА (AFSA) Владимир Савов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, индустрия цифровых активов продолжает развиваться: на рынке появляются новые виды продуктов и контрактов, а также новые участники.

«На сегодняшний день на МФЦА существует, если можно сказать, полное правовое поле, чтобы инвесторам безопасно и прозрачно инвестировать цифровыми активами на нашем рынке. Есть лицензированные площадки, и все инвесторы из Казахстана могут ими пользоваться. Напоминаем, что только на них безопасно и законно полностью торговать», – сказал Владимир Савов.

Он отметил, что Комитет МФЦА также работает над тем, чтобы компании, которые пока работают в Казахстане без соответствующей лицензии, переходили в правовое лицензированное поле.

«Индустрия продолжает развиваться, видим все новые виды продуктов, контрактов, которые запускаются на рынке цифровых активов, приходят к нам и новые участники. Комитет МФЦА проводит большую работу для того, чтобы те, которые нелицензированные и работают в Казахстане, перешли в наше правовое лицензированное поле, потому что это очень важно. Это то, что легально, прозрачно и законно», – подчеркнул он.

Как сообщил Владимир Савов, что Казахстан значительно опережает другие рынки Центральной Азии в сфере регулирования цифровых активов.

«Однозначно Казахстан находится очень сильно впереди остальных наших соседних рынков. Опять существует полностью лицензированный режим, он признан, он следует всем стандартам международных регулирующих органов, таких как IOSCO, FATF. Соблюдаются все правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», – отметил представитель AFSA.

По его словам, создание такой системы регулирования требует времени. Работа в этом направлении, отметил Савов, началась еще в 2023–2024 годах.

«Это непростой путь, он не занимает короткое время – не месяцы, не дни, не недели, а годы. Работа у нас была начата еще в 2023–2024 году, и уже мы видим год-два спустя, как рынок начинает существовать сам по себе и набирает обороты. Повторить это не так просто», – сказал он.

Фото: BAQ.KZ

Савов считает, что сформированная в Казахстане система регулирования создает стране значительное конкурентное преимущество.

«Я думаю, что у нас очень большое конкурентное преимущество, и Казахстан уже является региональным центром, а я бы сказал, одним из мировых центров вообще по цифровым активам», – заявил он.

Отдельно он остановился на защите прав инвесторов. По словам Савова, главное преимущество лицензированных платформ заключается в том, что их деятельность находится под контролем регулятора.

«Самое главное преимущество в том, что вы знаете, что ваши права как инвестора, как клиента, который торгует, защищаются. Потому что эти компании, которые получили лицензию, должны соответствовать очень большому перечню условий, за которыми следит потом надзор, регулятор, чтобы они соблюдались. То есть если что-то произойдет не то, будут приняты соответствующие меры», – объяснил он.

При использовании нелицензированных площадок, отметил Савов, определить, кто стоит за платформой и где находятся активы клиентов, может быть сложно.

«Если торговать на площадке где-нибудь нелицензированной, мы не знаем, где она, где офис, кто там главный, кто выполняет эти клиентские заказы, каким образом, мы потом даже найти их не можем», – сказал он.

В то же время лицензированные операторы находятся в Казахстане и работают на территории МФЦА.

«Очень важно: эти лицензированные площадки, лицензированные операторы находятся у нас, здесь, в Казахстане, в Астане, на Международном финансовом центре “Астана”.

Мы этих людей знаем, мы их одобряли, проверяли, мы знаем их системы торговли, IT-системы и так далее, и знаем, где эти активы хранятся. Это однозначно преимущество – торговать здесь у нас», – подчеркнул Савов.

По его словам, сейчас три криптобиржи работают в полном режиме. Еще несколько компаний находятся в регуляторной песочнице FinTech Lab.

«Выдано на сегодняшний день три полных лицензии по цифровым активам, именно бирж, и еще несколько находятся в песочнице. То есть три есть в полном режиме, и еще несколько в нашей регуляторной песочнице, FinTech Lab. Там они еще тестируются, их системы проверяются до того, как они получат уже полную лицензию, чтобы работать с неограниченным количеством клиентов», – рассказал он.

При этом компании, находящиеся в песочнице, пока работают с определенными ограничениями.