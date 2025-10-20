Мир движется к масштабному энергетическому сдвигу — по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2050 году 91% всей мировой электроэнергии будет вырабатываться из "зелёных" источников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Главную нагрузку при этом планируется возложить на ветровые и солнечные электростанции. Для достижения столь амбициозной цели потребуется строительство новых станций общей мощностью 11,2 ТВт. Но путь к энергетическому будущему потребует не только времени и инвестиций — уже к 2030 году миру предстоит преодолеть серьёзные инфраструктурные, технические и регуляторные барьеры. Среди них — отставание в строительстве новых электросетей, нехватка систем хранения энергии и проблемы интеграции новых источников в существующую энергосистему.

В Казахстане переход к "зелёной" энергетике идёт гораздо медленнее, но вектор движения совпадает с глобальными трендами. Сейчас доля объектов ВИЭ в выработке электроэнергии в стране составляет около 6,8%, но к 2030 году власти намерены увеличить её до 15%. Тем не менее, как показывает анализ PwC Казахстан, развитию "зелёной" энергетики в стране мешают сразу три группы барьеров — технологические, финансовые и регуляторные. Финансовые трудности включают ограниченный доступ к инвестициям, высокую стоимость заимствований и низкую привлекательность проектов для частного капитала. С 2014 по 2024 год в ВИЭ-сектор Казахстана было вложено более 2,6 млрд долларов США, при этом около 70% средств поступили от международных финансовых институтов. Государственные расходы при этом были весьма ограниченными — основной акцент сделан на частные инвестиции.

Регуляторные препятствия связаны с отсутствием полноценной нормативной базы, слабым механизмом реализации задач по декарбонизации и отсутствием чёткой стратегии развития ВИЭ. Однако самой серьёзной проблемой эксперты называют технологический барьер. Изношенная инфраструктура, где в некоторых регионах уровень износа электростанций достигает 97%, не позволяет эффективно интегрировать новые источники генерации. Это приводит к сбоям, высоким техническим потерям — до 17% — и отключениям, что ставит под угрозу стабильную работу всей системы.

Несмотря на это, динамика в ВИЭ-секторе Казахстана остаётся положительной. За последние пять лет доля "зелёной" энергии выросла втрое — с 1,9% в 2019 году до 6,8% в 2025-м. За первое полугодие текущего года объёмы выработки энергии на объектах ВИЭ увеличились на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,2 млрд кВт∙ч. Основной рост обеспечили ветровые электростанции, на которые приходится 61,5% всей "зелёной" выработки. За январь–июнь 2025 года они увеличили генерацию на 12,1%. На втором месте — солнечные электростанции с долей 25% в структуре ВИЭ и приростом в 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Заметный рост "зелёной" энергетики в Казахстане также связан с увеличением установленной мощности — в первом полугодии 2025 года она достигла 3,1 ГВт, что на 7,5% выше, чем годом ранее, и втрое больше по сравнению с 2019 годом. Согласно планам Министерства энергетики РК, до 2035 года в стране планируется ввести в эксплуатацию новые генерирующие мощности на 21,5 ГВт, а ещё 5 ГВт — модернизировать или реконструировать. Сейчас в стадии реализации находятся проекты общей мощностью 10,3 ГВт, а на стадии проработки — ещё на 11,2 ГВт. При этом объекты ВИЭ должны составить почти треть всех новых мощностей — 8,5 ГВт или 32,1%. Для сравнения: на газовые станции приходится 29,8%, на угольные — 27,1%.

Таким образом, Казахстан хоть и идёт своим, более сдержанным темпом, всё же вписывается в глобальный курс на устойчивую энергетику.