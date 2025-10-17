На заседании по обсуждению Цифрового кодекса депутат Мажилиса Айдос Сарым поднял вопрос о так называемом "цифровом человеческом измерении" реформ, на котором настаивал Президент Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, при переходе к цифровой экономике важно учитывать интересы не только молодёжи, но и старшего поколения, которое рискует оказаться за бортом технологических изменений. В ответ вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин подчеркнул, что государство осознает риски и учитывает интересы всех возрастных групп.

"Мы стараемся на уровне всех документов учесть данный фактор при оказании услуг и сервисов в том числе, так скажем в олдскульном старом формате. До сих пор мы не закрываем Центры обслуживания населения, хотя очень многие услуги можно спокойно качественно получить онлайн. Мы ведем статистику и долю оказания услуг в онлайн-формате. Объективно если госуслуга оцифрована и 90% граждан получают ее в онлайн-формате, для страны, поверьте мне, гораздо дешевле закрыть оказание этой услуги в Центре обслуживания населения. Ок, тем 10%, которые до сих пор ходят в ЦОНы первое время будет неудобно, со временем они всё же будут пользоваться egov и другими приложениями, но это гораздо более эффективно для государства", - сказал Коняшкин.

Он добавил, что Минцифры старается плавно, без резких изменений переходить на новые технологии. По его словам, в любом случае у людей в возрасте будут возможности использования текущих инструментов.