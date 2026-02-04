Проект новой Конституции Казахстана, представленный по итогам работы Конституционной комиссии, вызвал широкий резонанс в зарубежных СМИ. Издания дальнего зарубежья, России и стран СНГ по-разному интерпретируют происходящие изменения, делая акцент на ценностях, участии граждан, территориальной целостности и будущей модели государственного управления. Подробности – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

США: моральный каркас вместо технической реформы

В американской публикации (Timesca) речь Касым-Жомарта Токаева на Курултае подаётся как обращение к общественной ответственности и нравственным ориентирам. Автор прямо говорит, что политико-экономическая часть выступления выглядит второстепенной по сравнению с ценностной рамкой.

В этой логике реформы объясняются не столько устройством институтов, сколько необходимостью "перезагрузки общественного сознания".

Ключевой вывод из этой американской перспективы простой: устойчивость нашей страны объясняется качеством гражданской культуры, а не только устройством законов.

Норвегия: масштаб реформы и права человека как ядро нового текста

Норвежский материал (Geopolitika) читает реформу как системную перекройку конституционного языка, институтов и гарантий. Делается акцент на объёме изменений и на том, что проект описывается как переход к более чёткой правовой архитектуре с усилением защиты прав личности.

"Проект устанавливает характер государства. Казахстан определяется как демократическое, светское, правовое и социальное государство, где человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями", – привели цитату зарубежные коллеги.

Норвежская подача почти не уходит в персоналии, а смотрят на "рамку государства" и то, как она прописывается через права, суд, новые институты и цифровые гарантии.

Литва и ЮАР: "предсказуемость системы" и легитимность через процедуру

Литовская публикация (Mruni.eu) рассуждает о реформе как о перестройке архитектуры власти.

В центре внимания институциональная логика того зачем может понадобиться вице-президент, почему однопалатная модель повышает прозрачность и скорость законодательства, как это влияет на стабильность. Это политологический взгляд, с сравнением разных стран и моделей.

ЮАР (The Diplomatic Society) делает другой акцент: ценность процесса.

Там подчеркивают общественное участие, публичность обсуждений и референдум как инструмент подтверждения принципа народного суверенитета. Казахстан описывают как страну, которая стремится связать внутреннюю устойчивость с вовлечённостью граждан и предсказуемостью правил.

Вьетнам: гуманитарная линия, культура и "мягкая сила"

Vietnam Times выделяет Курултай как площадку общественного диалога и связывает реформы с долгосрочной стратегией через культуру, креативные индустрии, историческое наследие, цифровизацию.

Это публикация, в которой Казахстан описывается как государство, строящее модернизацию без разрыва с культурной идентичностью.

"Эффективность реформ измеряется не только экономическими показателями, но и изменениями в общественном сознании, уровне социальной ответственности и нравственных ориентирах", – пишут в публикации.

Россия и часть СНГ: тема границ и суверенитет

Центральная линия в Российском медиа пространстве (ТАСС, Lenta и другие) – это заявления Ерлана Карина о том, что проект новой Конституции не предполагает изменения границ, а вопрос не может быть предметом обсуждения даже на референдуме.

В этих публикациях тема территориальной целостности подаётся как ответ на слухи и как политический маркер суверенитета.

"По словам политика, в новой преамбуле закреплено, что границы государства и его территориальная целостность являются неприкосновенными, а в шестом пункте второй статьи отдельно подчеркивается, что территориальная целостность Казахстана не подлежит изменению. Он отметил, что это означает невозможность обсуждения данного вопроса в будущем даже на референдуме, и подчеркнул, что все граждане страны должны осознавать это и не поддаваться различным спекуляциям и рассуждениям на эту тему", – пишут в своей публикации ТАСС, говоря о госсоветнике.

Второй слой российской повестки это попытка читать реформу через сценарии транзита и будущую конфигурацию власти: вице-президент, Народный совет, роль Конституционного суда, устойчивость системы.

Отдельные материалы добавляют темы языка, брака и семьи, прозрачности финансирования НКО, экологии и цифровых норм, но чаще это уже "второй план" после границ и политических интерпретаций.

Азербайджан: государственный язык и базовая модель власти

Азербайджанские публикации (media.az и Азертадж) берут наиболее "юридически чистый" и понятный международной аудитории фрагмент: статус государственного языка и общую конструкцию проекта. Там подчёркивают, что казахский язык закреплён "чётко и однозначно", а также перечисляют ключевые институциональные изменения: Однопалатный Парламент, Вице-президент, Народный совет.

"Важно подчеркнуть, что в проекте новой Конституции казахский язык чётко и однозначно закреплён как государственный", – написали коллеги из Азербайджана.

Эта линия показывает, что для части соседних стран важна не внутренняя политическая полемика, а ясные сигналы о государственности, идентичности и базовых принципах устройства власти.

Итоговый смысл зарубежной реакции

Если свести зарубежные оценки в единую картину, становится очевидно, что одно и то же событие воспринимается через разные смысловые призмы. Для СМИ дальнего зарубежья Казахстан предстает как государство, укрепляющее внутренний общественный договор через ценности, культуру, институты участия и расширение прав человека.

Российские и часть постсоветских изданий рассматривают Конституционную реформу прежде всего как политический сюжет, фокусируясь на вопросах территориальной целостности, суверенитета, языковой политики, устойчивости модели власти и возможных сценариях преемственности.

В азербайджанских публикациях внимание сосредоточено на так называемых "конституционных якорях" – закреплении статуса государственного языка и базовых параметрах будущей модели государственного управления.

На этом фоне главный вывод простой: внешняя пресса не спорит с тем, что в Казахстане идёт крупная политико-правовая перестройка. Разница лишь в том, что одни видят в ней прежде всего ценностный и общественный проект, а другие пытаются прочитать её как набор сигналов о безопасности, границах и будущей конфигурации власти.