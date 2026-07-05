Постель, уборка и безопасность: что обязан делать проводник поезда

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили официальный регламент работы поездных бригад, чтобы пассажиры точно знали, на какой уровень сервиса и безопасности они могут рассчитывать в пути. Компания напомнила, что проводник — это не просто «билетер», а ответственный сотрудник, обязанный обеспечивать комфорт на протяжении всего маршрута.

В список его прямых обязанностей теперь включены:

Помощь особым категориям: сопровождение при посадке и высадке детей, беременных женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Оснащение спальных мест: выдача ремней безопасности для верхних полок (при отсутствии защитных скоб) и помощь в застилании постели для нуждающихся пассажиров.

Культура прибытия: проводник обязан заранее оповестить о приближении к пункту назначения, а сбор постельного белья может осуществляться только за 30 минут до прибытия и строго при согласии самого пассажира.

Особое внимание в КТЖ уделили вопросам гигиены, подчеркнув, что поддержание чистоты является жестким требованием регламента, а не личным решением персонала. Согласно утвержденным нормативам, пассажиры имеют полное право требовать проведения влажной уборки салона не менее двух раз в сутки, а также дезинфекции и очистки туалетных комнат как минимум четыре раза в день или чаще по мере необходимости. Кроме того, сотрудники поездных бригад обязаны непрерывно контролировать наличие в санузлах жидкого мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец.

Проводник выступает гарантом безопасности и порядка. В его компетенцию входит контроль исправности всех узлов вагона — от систем кондиционирования до работы дверей и освещения. Кроме того, сотрудники инструктируют пассажиров по вопросам пожарной безопасности и пресекают нарушения общественного порядка.

За один рейс наши сотрудники выполняют десятки задач, обеспечивая комфорт для более 5 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются нашими услугами. Мы хотим, чтобы клиенты понимали свои права и знали, что за их безопасную и удобную поездку отвечает профессиональная команда, работающая по четким стандартам, — отметили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Напомним, что при обнаружении неисправностей или нарушений пассажиры могут в любой момент обратиться к проводнику или напрямую к начальнику поезда для оперативного решения вопроса.