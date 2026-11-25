Более тысячи предложений бизнеса, ежедневные переговоры с госорганами и новые договоренности, о которых обещают рассказать в ближайшее время. В Казахстане продолжают работу над новым Налоговым кодексом, передает корреспондент BAQ.KZ.

О том, какие вопросы бизнеса еще предстоит решить, на XIV Съезде НПП «Атамекен» рассказал председатель президиума Нацпалаты Канат Шарлапаев.

По его словам, для предпринимателей важно не только то, сколько налогов они платят, но и насколько понятны и предсказуемы правила ведения бизнеса.

«Когда налоговые требования понятны, предприниматели могут заранее планировать свою деятельность. В ходе обсуждения нового Налогового кодекса мы рассмотрели более тысячи предложений предпринимателей. Национальная палата совместно с Правительством и государственными органами ежедневно проводит работу по совершенствованию нового Налогового кодекса», – отметил Шарлапаев.

Сейчас «Атамекен» обсуждает налоговые вопросы с Министерством финансов и другими госорганами. О достигнутых договоренностях обещают сообщить в ближайшее время.

Что волнует бизнес

При подготовке Национального доклада о состоянии предпринимательства «Атамекен» опросил более 5,5 тысячи предпринимателей. Бизнесменов спрашивали о налоговой реформе, цифровизации и готовности использовать искусственный интеллект.

Как выяснилось, почти каждый пятый опрошенный (19%) назвал налоги одной из проблем ведения бизнеса.

В «Атамекене» рассчитывают, что после представления доклада Правительству последуют конкретные решения.

Помимо налоговых вопросов, в числе приоритетов Нацпалаты – сокращение административных барьеров, упрощение доступа к финансированию и расширение цифровых возможностей для предпринимателей.