Полиция напоминает водителям мопедов о правилах безопасного движения. Мопед — удобный и быстрый транспорт, но требует внимательности и ответственности, передает BAQ.kz.

Для управления мопедом необходимо иметь права соответствующей категории. Это подтверждает ваши знания правил дорожного движения и готовность безопасно участвовать в движении.

Мопед должен быть зарегистрирован: иметь государственный номер и технический паспорт. Это не только требование закона, но и защита ваших прав в любых ситуациях.

Единственное средство защиты на дороге — мотошлем. Водитель и пассажир обязаны его носить. Игнорирование этого правила увеличивает риск травм и смертельных случаев.

Двигайтесь по правой стороне дороги или по велосипедным дорожкам. Тротуар предназначен для пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения — признак цивилизованного общества.

Алкоголь или наркотики снижают реакцию и увеличивают риск ДТП. Это не просто нарушение закона, а реальная угроза жизни.