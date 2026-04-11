Что нужно учитывать при управлении мопедом
Важно знать мопедистам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция напоминает водителям мопедов о правилах безопасного движения. Мопед — удобный и быстрый транспорт, но требует внимательности и ответственности, передает BAQ.kz.
Для управления мопедом необходимо иметь права соответствующей категории. Это подтверждает ваши знания правил дорожного движения и готовность безопасно участвовать в движении.
Мопед должен быть зарегистрирован: иметь государственный номер и технический паспорт. Это не только требование закона, но и защита ваших прав в любых ситуациях.
Единственное средство защиты на дороге — мотошлем. Водитель и пассажир обязаны его носить. Игнорирование этого правила увеличивает риск травм и смертельных случаев.
Двигайтесь по правой стороне дороги или по велосипедным дорожкам. Тротуар предназначен для пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения — признак цивилизованного общества.
Алкоголь или наркотики снижают реакцию и увеличивают риск ДТП. Это не просто нарушение закона, а реальная угроза жизни.
«Дорога — общее пространство для всех. Соблюдение правил защищает вас и окружающих.
Берегите себя и своих близких. Планируйте поездки осознанно и безопасно», – отмечают правоохранители.
