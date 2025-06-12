На пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и направили его на рассмотрение в Сенат. Документ разработан во исполнение поручения Президента, озвученного на заседании Национального курултая, и направлен на дальнейшую гуманизацию уголовной политики. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Согласно законопроекту, амнистия будет распространяться на лиц, осуждённых за преступления, не представляющих серьёзной угрозы общественной или государственной безопасности. Речь идёт об уголовных проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести, совершённых без причинения ущерба либо с его полным возмещением. Кроме того, под амнистию подпадут представители социально уязвимых категорий, в том числе те, кто совершил преступления средней тяжести.

Под действие закона подпадут около 6 тысяч осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы, а также около 9 тысяч человек, находящихся под наблюдением службы пробации. По оценкам депутатов, сокращение сроков наказания может затронуть более 10 тысяч человек: 5,4 тысячи среди осуждённых и 5,5 тысячи среди состоящих на пробации. Дополнительно под амнистию подпадают 629 представителей социально уязвимых групп — 57 из них будут освобождены, а 572 получат сокращение сроков наказания.

Закон предусматривает не только полное освобождение от наказания, но и дифференцированное сокращение неотбытого срока для осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Исключение составят деяния, сопряжённые с насилием, угрозой национальной безопасности и коррупцией.

Что касается экономических преступлений — таких как присвоение, растрата или мошенничество в особо крупном размере — амнистия может быть применена при условии полного возмещения ущерба и удовлетворения гражданского иска. В таких случаях наказание предлагается сократить на одну пятую.

Также предусматривается прекращение досудебного расследования по 2136 уголовным делам, если они касаются преступлений небольшой и средней тяжести, совершённых до вступления закона в силу и не дошедших до стадии суда.

Окончательное решение о применении амнистии будет принимать суд, индивидуально рассматривая каждый случай. Законопроект прямо исключает возможность её применения в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления, преступления, связанные с разглашением государственных секретов, а также деяния, отнесённые к новой категории тяжких преступлений в рамках усиления борьбы с криминалом.