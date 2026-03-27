В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с оформлением и получением жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и госорганов и вводят граждан в заблуждение, передает BAQ.kz.

По данным специалистов, мошенники активно распространяют ложную информацию через социальные сети, WhatsApp и другие мессенджеры.

Чаще всего они используют схему с «очередью на жильё» или «срочным оформлением квартиры», предлагая якобы ускорить процесс.

«Под предлогом “подошла очередь на жильё” или “нужно срочно оформить ключи” злоумышленники просят личные данные или требуют перевести деньги», — отмечается в предупреждении.

Они могут представляться сотрудниками банков или госорганов, запрашивать ИИН, данные карт, SMS-коды, предлагать перевести деньги на «безопасный счет», обещать оформление документов или передачу ключей онлайн.

Что важно помнить

Специалисты напоминают:

банки не запрашивают пароли и коды;

деньги не переводятся на «безопасные счета»;

оформление жилья не проводится через мессенджеры;

все процедуры проходят только официально.

Как защититься

Гражданам рекомендуют:

не доверять подозрительным звонкам и сообщениям;

не передавать личные данные;

не переводить деньги неизвестным;

проверять информацию только через официальные источники.

Что делать при подозрении

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в правоохранительные органы.