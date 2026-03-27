Что нужно знать при оформлении жилья, чтобы не попасться на мошенников

Злоумышленники используют тему очереди на жильё, чтобы выманить деньги и личные данные.

Сегодня 2026, 17:20
В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с оформлением и получением жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и госорганов и вводят граждан в заблуждение, передает BAQ.kz.

По данным специалистов, мошенники активно распространяют ложную информацию через социальные сети, WhatsApp и другие мессенджеры.
 
Чаще всего они используют схему с «очередью на жильё» или «срочным оформлением квартиры», предлагая якобы ускорить процесс.
«Под предлогом “подошла очередь на жильё” или “нужно срочно оформить ключи” злоумышленники просят личные данные или требуют перевести деньги», — отмечается в предупреждении.
Они могут представляться сотрудниками банков или госорганов, запрашивать ИИН, данные карт, SMS-коды, предлагать перевести деньги на «безопасный счет», обещать оформление документов или передачу ключей онлайн.

Что важно помнить

Специалисты напоминают:
  • банки не запрашивают пароли и коды;
  • деньги не переводятся на «безопасные счета»;
  • оформление жилья не проводится через мессенджеры;
  • все процедуры проходят только официально.

Как защититься

Гражданам рекомендуют:
  • не доверять подозрительным звонкам и сообщениям;
  • не передавать личные данные;
  • не переводить деньги неизвестным;
  • проверять информацию только через официальные источники.

Что делать при подозрении

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

