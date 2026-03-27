Что нужно знать при оформлении жилья, чтобы не попасться на мошенников
Злоумышленники используют тему очереди на жильё, чтобы выманить деньги и личные данные.
Сегодня 2026, 17:20
111Фото: shutterstock
В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с оформлением и получением жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и госорганов и вводят граждан в заблуждение, передает BAQ.kz.
По данным специалистов, мошенники активно распространяют ложную информацию через социальные сети, WhatsApp и другие мессенджеры.
Чаще всего они используют схему с «очередью на жильё» или «срочным оформлением квартиры», предлагая якобы ускорить процесс.
«Под предлогом “подошла очередь на жильё” или “нужно срочно оформить ключи” злоумышленники просят личные данные или требуют перевести деньги», — отмечается в предупреждении.
Они могут представляться сотрудниками банков или госорганов, запрашивать ИИН, данные карт, SMS-коды, предлагать перевести деньги на «безопасный счет», обещать оформление документов или передачу ключей онлайн.
Что важно помнить
Специалисты напоминают:
- банки не запрашивают пароли и коды;
- деньги не переводятся на «безопасные счета»;
- оформление жилья не проводится через мессенджеры;
- все процедуры проходят только официально.
Как защититься
Гражданам рекомендуют:
- не доверять подозрительным звонкам и сообщениям;
- не передавать личные данные;
- не переводить деньги неизвестным;
- проверять информацию только через официальные источники.
Что делать при подозрении
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
- Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
- Кадровые изменения: в ДП Алматы назначен новый замначальника
- В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры