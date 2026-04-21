Министерство обороны Казахстана разъяснило ключевые правила призыва, включая порядок проверки статуса, основания для отсрочки и действия граждан, находящихся за рубежом.

Как отмечается, система призыва интегрирована с государственными информационными базами.

Основные данные о гражданах - образование, семейное положение, место работы и регистрация уже доступны военкоматам без дополнительного предоставления.

При этом гражданам рекомендуется самостоятельно проверять свой статус через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile.

Это позволяет заранее определить, подлежит ли гражданин призыву, есть ли отсрочка или требуется предоставление документов.

В Минобороны предупреждают, что информация может отображаться некорректно.

Например, если учебное заведение не передало данные или изменились место работы либо семейное положение.

В таких случаях обязанность по подтверждению сведений остаётся за гражданином.

Отсрочка от призыва предоставляется на законных основаниях и носит временный характер.

К основным случаям относятся:

– обучение по очной форме на период учёбы

– состояние здоровья при наличии заболеваний

– семейные обстоятельства, включая наличие иждивенцев

– профессиональная деятельность для отдельных категорий

Подчёркивается, что отсрочка действует только при документальном подтверждении.

Отдельно выделяются категории граждан, полностью освобождённых от службы.

К ним относятся:

– лица, признанные негодными по состоянию здоровья

– граждане, ранее прошедшие военную службу

– лица с иными законными основаниями

В отличие от отсрочки, освобождение является постоянным и не требует ежегодного подтверждения.

Нахождение за пределами страны не освобождает от воинского учёта.

Гражданам необходимо уведомить военкомат и подтвердить причину отсутствия — обучение или работу.

При необходимости взаимодействие осуществляется через дипломатические представительства Казахстана.

В ведомстве подчёркивают, что своевременная проверка статуса и предоставление актуальных данных позволяет избежать проблем при призыве.