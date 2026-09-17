Что нужно знать тем, кто получает гранты и финансирование из-за рубежа?

В Казахстане получатели денег и другого имущества из иностранных источников в определенных случаях обязаны уведомлять об этом налоговые органы. На основании предоставленных сведений Комитет государственных доходов формирует специальный реестр, который публикуется на сайте ведомства.

При этом само получение иностранного гранта, благотворительной помощи или другого финансирования не означает нарушения закона. В связи с вопросами о том, кто именно обязан отчитываться, какие поступления подпадают под эти требования и что означает попадание в реестр, BAQ.KZ направил запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов.

В КГД пояснили, что соответствующие требования установлены пунктом 9 статьи 56 Налогового кодекса.

Речь идет о деньгах или другом имуществе, поступивших от иностранных государств, международных и зарубежных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. Однако обязанность уведомлять налоговые органы возникает не во всех случаях.

Она распространяется на получателей, деятельность которых связана с оказанием юридической помощи, изучением общественного мнения и проведением опросов и социологических исследований, а также сбором, анализом и распространением информации.

«Сам по себе факт получения грантов, благотворительной помощи или иного финансирования из иностранных источников не является нарушением налогового законодательства. Обязанность по предоставлению уведомления и сведений возникает при наличии условий, предусмотренных налоговым законодательством», – пояснили в КГД.

Что нужно сообщать налоговым органам

Для предоставления информации предусмотрены две формы. Форма 017.00 используется для уведомления налоговых органов о получении денег или другого имущества из иностранных источников. В форме 018.00 указываются сведения об их получении и расходовании.

«Уведомление и сведения предоставляются в отношении денег и (или) иного имущества, полученных из иностранных источников в размере свыше 1 теңге», – говорится в официальном ответе.

Правила, формы и сроки предоставления этой информации утверждены приказом министра финансов от 10 ноября 2025 года №685.

При этом требования не ограничиваются неправительственными организациями. Как уточнили в КГД, при наличии предусмотренных законодательством условий они могут распространяться на физических и юридических лиц, а также структурные подразделения юридических лиц.

Как формируется реестр

Данные, указанные в форме 018.00, поступают в информационную базу налоговых органов. На их основании КГД формирует реестр получателей денег и другого имущества из иностранных источников.

Его публикуют на интернет-ресурсе Комитета по итогам каждого полугодия – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При этом нахождение в таком реестре само по себе не означает, что человек или организация нарушили налоговое законодательство. Как следует из разъяснения КГД, речь идет об исполнении предусмотренной законом обязанности по раскрытию информации об иностранном финансировании при наличии установленных условий.

Если уведомление или сведения должны быть предоставлены, но установленный порядок нарушен, законодательством предусмотрена административная ответственность.