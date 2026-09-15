В Алматы проверяют конфликт с участием старшего прокурора
15 Сентября 2026, 21:54
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15 Сентября 2026, 21:5415 Сентября 2026, 21:54
225Фото: создано ИИ
В Алматы проводится проверка после конфликта в одном из заведений города. Участников инцидента доставили в управление полиции Алмалинского района. Ранее в соцсетях появилась информация о возможном задержании старшего прокурора прокуратуры Енбекшиказахского района Алматинской области Алишера Садыкова.
В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что на пульт «102» поступило сообщение о конфликтной ситуации в одном из заведений города.
Участники инцидента были доставлены в Управление полиции Алмалинского района. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
При этом в полиции не уточнили обстоятельства конфликта.
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