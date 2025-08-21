Что нужно знать тем, кто соглашается стать созаемщиком в Казахстане
Созаемщик несет равную ответственность с заемщиком при оформлении кредита.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В случае непогашения кредита банком, обязательства заемщика полностью переходят и на созаемщика, передает BAQ.KZ.
Об этом напоминает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Созаемщик — это лицо, которое вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет солидарную ответственность за его исполнение. Чаще всего его привлекают при оформлении ипотеки, если доходов заемщика недостаточно для одобрения кредита.
Доходы заемщика и созаемщика суммируются, что повышает шансы на получение займа. Однако в случае просрочек банк вправе взыскать долг с любого из них: списать средства со счетов, наложить арест на имущество или обратиться в суд.
В отличие от поручителя, доход созаемщика учитывается при расчете суммы кредита, но и риски выше — он обязуется погашать долг в полном объеме.
Эксперты советуют перед согласием на участие в сделке внимательно изучить условия договора и оценить свои финансовые возможности. Обязательства созаемщика сохраняются до полного исполнения договора, даже если участников несколько.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- В Уральске парень три года вымогал деньги у бывшей девушки
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца