В новой сессии парламента в Мажилисе рассматривается около 20 законопроектов. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах заседания, передает BAQ.kz

По его словам, каждый документ охватывает разные сферы - от образования и здравоохранения до археологии и дачного строительства. Все проекты, отметил он, разрабатываются с учётом мнений экспертов и региональной специфики.

"Сначала появляется норма, ты её очень долго обсуждаешь, смотришь научные данные, ездишь по регионам. Потом, наконец, убеждаешься, что это нужно делать, готовишь норму, дальше обсуждаешь. Это такой достаточно трудоёмкий процесс", - подчеркнул Аймагамбетов.

Депутат добавил, что многие инициативы вызвали оживлённые дискуссии, однако все они направлены на решение актуальных проблем в социальной и гуманитарной сферах.