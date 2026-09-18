«Что он себе позволяет?»: Бабаян раскритиковал тренера «Кайрата» после матча

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян резко высказался в адрес наставника алматинского «Кайрата» Рафаэля Уразбахтина после матча команд. Поводом стала короткая реплика Уразбахтина на пресс-конференции. После игры тренер «Кайрата» зашел в зал для пресс-конференций, произнес в микрофон слово «Шапито» и покинул помещение, не став комментировать матч. Поступок коллеги вызвал резкую реакцию Бабаяна.

Наставник «Астаны» заявил, что не понимает подобного поведения и считает, что в профессиональном футболе необходимо сохранять уважение к сопернику.

Я не знаю, может, он про себя сказал. Не знаю, может, клоун приехал. Мы никогда никого открыто не критикуем, я себе позволить такого не могу. Но то, что позволил себе Уразбахтин на последней пресс-конференции после 4:1... Это просто, я не знаю, как нужно потерять голову, чтобы такие вещи говорить и переходить на личности, — сказал Бабаян.

Главный тренер «Астаны» также заявил, что Уразбахтину пока может не хватать опыта для работы в условиях повышенного внимания.

Я понимаю, он, может быть, еще два года в большом футболе, многих вещей не понимает, опыта не хватает. Тяжело, конечно, справиться с тем, что навалилось на него за последние год-два. Но уважение-то нужно проявлять. Что он вообще себе позволяет, что он возомнил вообще о себе? Я просто в шоке, — заявил Бабаян.

В ходе пресс-конференции Бабаян также вернулся к ситуации 2024 года, когда «Астана» проводила еврокубковые матчи в Алматы. По словам тренера, столичный клуб тогда не смог воспользоваться стадионом «Кайрата» и столкнулся с проблемами при организации матчей.

Мы играли в Алматы в 2024 году. Стадион "Кайрат" нам не дал, раздевалку нам "Кайрат" не дает — смотрим, другой команде дали. На наши слова, что мы представляем Казахстан в Европе и надо объединяться, нам ответили: "Вы не представляете Казахстан, вы представляете Астану". Вопрос вообще не к клубу "Кайрат", а к Уразбахтину, — сказал Бабаян.

Вскоре после этого на официальной странице «Кайрата» в Instagram появилось заявление клуба в ответ на слова Бабаяна. В алматинском клубе заявили, что матч 19-го тура Премьер-лиги 2024 года был перенесен с 31 августа на 1 сентября официальным решением в связи с участием «Астаны» в Лиге конференций УЕФА. Кроме того, в «Кайрате» подчеркнули, что специалисты клуба принимали участие в подготовке и обслуживании поля Центрального стадиона Алматы для матчей «Астаны».