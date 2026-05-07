Что планируют профинансировать на $46 млрд в США

Пентагон планирует выделить около 46 млрд долларов на создание единой инфраструктуры искусственного интеллекта в 2027 финансовом году, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации источника, сейчас ИИ-разработки и вычислительные мощности в военной сфере США распределены между разными структурами и работают разрозненно.

В связи с этим Министерство обороны США планирует объединить все эти системы в единую централизованную платформу под государственным контролем. Предполагается, что новая инфраструктура будет иметь закрытый и засекреченный характер.

Таким образом, США намерены создать единую систему для развития и применения технологий искусственного интеллекта в военной сфере.