Большинство родителей в Казахстане уже начали готовить детей к новому учебному году. Согласно исследованию исследовательского центра Wildberries, 63% семей планируют потратить на одного школьника от 50 до 200 тысяч тенге.

Еще 27% рассчитывают уложиться в сумму до 50 тысяч тенге, а 10% готовы выделить на подготовку более 200 тысяч тенге. При этом 55% опрошенных отметили, что расходы на школьные покупки по сравнению с прошлым годом выросли.

На что тратят больше всего

Самой затратной статьей расходов остается школьная одежда и обувь – на них приходится 34% всех покупок. Еще 28% расходов составляют канцелярские товары и книги, а 17% – рюкзаки и различные школьные аксессуары.

При выборе товаров родители чаще всего учитывают пожелания самого ребенка (36%), стоимость товаров (25%) и собственный опыт предыдущих покупок (23%).

Большинство семей (87%) планируют приобрести школьную форму. При этом почти восемь из десяти родителей выбирают классический стиль, а главным критерием называют удобство.

Кроме того, многие покупают дополнительную учебную литературу: 43% приобретают словари и энциклопедии, а 38% – пособия для углубленного изучения предметов. Более половины родителей (54%) также включают в список покупок товары для безопасности детей – например, GPS-часы или светоотражающие элементы.

Онлайн-покупки становятся популярнее

Исследование также показало, что 68% казахстанских родителей приобретают школьные товары через маркетплейсы. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ. В Казахстане и Беларуси онлайн-площадки уже опережают традиционные магазины по популярности при подготовке к учебному году.

По данным аналитиков, в июле и августе наиболее заметно вырос спрос на спортивную сменную обувь, планшеты, цветную бумагу, школьные рюкзаки, пеналы, учебники и школьную форму.

Исследование проводилось среди активных покупателей платформы в странах СНГ в июле–августе 2026 года.