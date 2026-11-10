Что поменять в Гражданском кодексе: юристы назвали три главные проблемы

Покупка квартиры, машины, наследство, займы и любые договоры. Все это регулирует Гражданский кодекс, который Глава государства поручил разработать заново. Юристы рассказали, что, по их мнению, должно измениться для людей и бизнеса.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с этой инициативой в Послании народу Казахстана. По его словам, действующий кодекс принимали еще в 90-е годы для экономики переходного периода, когда цифровых технологий не было вовсе.

«Поэтому считаю, что требуется принять новый Гражданский кодекс, который заложит фундамент плавного перехода к экономике будущего», – заявил Глава государства.

Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Соледад Дюсебалиева считает, что главное в новом кодексе это защита собственности и договоров.

«Каждый день граждане совершают сделки с недвижимостью, приобретают автомобили, передают имущество по наследству, оформляют займы и заключают различные договоры. Во всех этих случаях важна не только процедура оформления сделки, но и гарантии правовой защиты её участников», – отмечает она.

Эксперт приводит понятный пример с покупкой жилья.

«Например, при приобретении недвижимости человек рассчитывает, что его право собственности будет надлежащим образом защищено, а условия договора будут иметь однозначное юридическое значение. Аналогичные гарантии необходимы и при передаче имущества по наследству, исполнении долговых обязательств и разрешении имущественных споров», – говорит Соледад Дюсебалиева.

По ее мнению, новый кодекс должен защищать добросовестных участников сделок и давать понятные способы восстановить нарушенные права.

«Убеждёна, что сильная система защиты собственности является одним из важнейших условий правовой стабильности, экономической уверенности граждан и устойчивого развития страны», – подчеркнула юрист.

Ассоциированный профессор Высшей школы права Университета «Туран» Салима Сарина обращает внимание на то, что стороны договора далеко не всегда равны по силе.

«В гражданском обороте ежедневно взаимодействуют граждане, предприниматели, организации и другие субъекты. При этом их возможности и правовое положение не всегда равны. Поэтому законодательство должно обеспечивать не формальное равенство сторон, а реальные гарантии защиты их законных интересов», – считает она.

С этим сталкивается почти каждый, кто подписывает договор с крупной компанией.

«К примеру, при заключении договора одна сторона может обладать значительно большими возможностями для определения его условий. В таких случаях важно, чтобы правовые механизмы позволяли предотвратить злоупотребления и обеспечить надлежащую защиту интересов другой стороны», – поясняет Салима Сарина.

По ее словам, кодекс должен четко прописывать, как исполнять обязательства, кто и как отвечает за их нарушение и как восстанавливать имущественные права.

«На мой взгляд, новый Гражданский кодекс должен основываться на принципах добросовестности, разумности и справедливости, обеспечивая равные и понятные правила для всех участников гражданского оборота», – добавила эксперт.

Руководитель отдела законодательства отраслей экономики и социальной сферы Института законодательства и правовой информации, доктор философии (PhD) Маржангуль Акимжанова видит главную задачу в том, чтобы убрать из законов пробелы и противоречия.

«На практике даже при схожих обстоятельствах стороны гражданских правоотношений могут по-разному трактовать условия договора, объём своих обязательств и последствия их нарушения. Это становится причиной дополнительных споров, временных и финансовых затрат», – говорит она.

Эксперт приводит знакомую многим ситуацию.

«Например, при исполнении договора одна сторона может считать обязательство выполненным, тогда как другая придерживается противоположной позиции. Чем точнее законодатель определяет правовые последствия таких ситуаций, тем меньше пространства для неопределённости», – объясняет Маржангуль Акимжанова.

Она уверена, что обновленное гражданское законодательство сделает правила предсказуемее, а защиту прав надежнее.

Глава государства рассчитывает, что Курултай примет новый Гражданский кодекс до конца следующего года.