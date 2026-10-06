Фермеру нужен не только кредит: что мешает селу зарабатывать больше

Житель села разводит скот, производит молоко, выращивает урожай. Однако доход от продажи продукции далеко не всегда соответствует вложенному труду. Почему так происходит?

По мнению экономистов Бауыржана Ыскака и Алдияра Саматова, разрыв в доходах между городом и селом нельзя объяснять только нехваткой рабочих мест. Одна из ключевых проблем – отсутствие полноценной системы, которая позволяла бы перерабатывать и хранить произведенную в селе продукцию, а затем продавать ее на более выгодных условиях. Об этом эксперты рассказали в интервью корреспонденту BAQ.KZ.

Когда речь заходит о поддержке сельского предпринимательства, чаще всего говорят о кредитах, грантах и созданных рабочих местах. Однако не менее важно понимать, удалось ли человеку после получения финансирования сохранить бизнес и увеличить свой доход.

Покупка скота, техники или открытие небольшого цеха – только начало. Затем предпринимателю необходимо решить, кому продавать продукцию, где ее хранить, как покрывать текущие расходы и за счет чего развивать дело дальше.

Откуда берется разница в доходах

По словам экономиста Бауыржана Ыскака, у жителей городов значительно больше вариантов для заработка. Кто-то может работать по найму, заниматься торговлей или услугами, открыть собственный бизнес. Дополнительные возможности дают промышленность, IT и другие отрасли.

В сельской местности источники доходов чаще связаны с сельским хозяйством, бюджетной сферой и небольшими предприятиями торговли и услуг.

Однако проблема заключается не только в ограниченном выборе занятий. Важно и то, какую прибыль в итоге получает фермер от произведенной продукции.

Если не решены вопросы техники, хранения, переработки, логистики и сбыта, даже большой объем произведенной продукции может приносить относительно небольшой доход.

«Чтобы сократить разрыв в доходах между селом и городом, в сельской местности нужно создавать не просто рабочие места, а полноценную доходную экономическую цепочку. То есть необходима система производства, переработки, хранения, логистики и сбыта», – говорит Бауыржан Ыскак.

Алдияр Саматов также считает, что оценивать ситуацию только по количеству рабочих мест недостаточно. По его словам, не менее важны их стабильность и производительность.

«Проблема, возможно, не в том, что на селе нет рабочих мест, а в том, что там мало стабильных и высокопроизводительных рабочих мест», – говорит экономист.

Он отмечает, что доходы в сельском хозяйстве сильно зависят от цен и погодных условий.

«На ситуацию также влияют удаленность рынков сбыта, дорогая логистика, состояние инфраструктуры и качество интернета. Отток специалистов в города дополнительно осложняет развитие бизнеса на селе. Житель села чаще всего дешево продает сырье или продукцию первичной переработки. А добавленная стоимость, которая появляется после переработки и превращения сырья в готовый товар, остается уже в другом месте», – отметил Саматов.

Предпринимателю нужны не только деньги, но и покупатель

Государственная поддержка необходима, однако получение кредита или гранта само по себе не гарантирует стабильного дохода.

По мнению Бауыржана Ыскака, при поддержке предпринимателей важно заранее учитывать, кому они будут продавать продукцию, где смогут ее хранить, как перерабатывать и доставлять до покупателя.

«Нужно менять логику государственной поддержки с модели „деньги выделили – бизнес открыли“ на модель „бизнес открыли – продукцию произвели – продукцию продали – появился стабильный доход“. Жителю села нужен не только кредит, ему нужен конкретный покупатель», – говорит он.

Алдияр Саматов считает, что при запуске сельского бизнеса необходимо учитывать не только первоначальные вложения, но и будущие расходы и риски.

«К примеру, что будет делать человек, который разводит скот, если подорожают корма? Как он будет покрывать расходы на ветеринарные услуги? По какой цене сможет продать скот? Если на эти вопросы нет ответа, получается, что мы финансируем не предпринимательство, а просто покупку активов – скота или техники», – говорит Саматов.

Поэтому, считает эксперт, эффективность господдержки нельзя оценивать только по объему выделенных средств или количеству открытых предприятий.

Важно смотреть, продолжает ли бизнес работать спустя несколько лет, создает ли стабильные рабочие места и вырос ли доход самого предпринимателя.

Такие показатели позволяют оценить не только освоение выделенных средств, но и то, как поддержка повлияла на уровень жизни сельской семьи.

Что изменится, если фермеры начнут работать вместе

Алдияр Саматов считает, что сельским предпринимателям необходимы общая инфраструктура и кооперация.

В качестве примера он приводит село, где десятки или сотни жителей занимаются животноводством. Если каждый продает продукцию самостоятельно, договориться с крупным покупателем о выгодной цене и стабильных поставках может быть сложно.

Если же фермеры объединятся, будут совместно собирать, хранить и реализовывать продукцию, их переговорные возможности, по мнению экономиста, возрастут.

«Если жители одного села, которые держат скот, объединятся, будут совместно производить продукцию, хранить ее в одном месте и предлагать крупному покупателю, их прибыль может быть выше», – говорит эксперт.

Поэтому Саматов предлагает не ограничивать государственную поддержку финансированием отдельных предпринимателей. Небольшие перерабатывающие цеха, склады, техника и ветеринарные службы могли бы одновременно обслуживать несколько хозяйств.

Каждому фермеру сложно самостоятельно построить склад или перерабатывающий объект. Общая инфраструктура позволяет хранить продукцию, готовить ее к продаже и распределять затраты между несколькими хозяйствами.

Прибыль от сельской продукции должна оставаться в селе

Чтобы повысить доходы сельских семей, необходимо выстроить всю цепочку – от производства до продажи готового товара, считает Бауыржан Ыскак.

Например, если произведенное в селе молоко отправляется в город как сырье, доход фермера ограничивается стоимостью его продажи.

Если же сбор, охлаждение, переработка, упаковка и реализация готовой продукции организованы на месте, в селе появляется дополнительная экономическая активность и новые рабочие места.

«Будущее села связано не только с тем, чтобы каждая семья стала предпринимателем. Необходимо формировать в сельской местности полноценную предпринимательскую среду», – говорит Ыскак.

Экономист предлагает развивать специализацию сел с учетом их возможностей. Одно может сосредоточиться на молочном производстве, другое – на животноводстве, третье – на выращивании овощей. Для некоторых населенных пунктов перспективными могут быть туризм или ремесленничество.

При этом, подчеркивает эксперт, ключевым условием остается наличие устойчивого спроса на производимую продукцию или услуги.

По мнению экономистов, создание рабочего места или выделение финансирования не должно считаться конечным результатом поддержки сельского предпринимательства. Важно, чтобы человек мог стабильно продавать произведенную продукцию, покрывать расходы, развивать бизнес и увеличивать доход своей семьи.