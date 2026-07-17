По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр представили нового акима области Ұлытау, передает BAQ.KZ.

На собрании депутатов маслихатов региона было зачитано письмо Главы государства с двумя кандидатурами на должность акима области – заместителя акима Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Нуртаса Карипбаева.

В открытом голосовании приняли участие 64 депутата. За кандидатуру Есета Байкена проголосовали 87% участников. После этого соответствующим указом Президента он был назначен акимом области Ұлытау.

Представляя нового руководителя региона, Олжас Бектенов отметил, что поставленные Главой государства задачи требуют внедрения современных и эффективных подходов к управлению на всех уровнях.

Премьер-министр обозначил ключевые приоритеты для нового акима. В их числе – реализация крупных инвестиционных проектов, развитие обрабатывающей промышленности и малого и среднего бизнеса, формирование агропромышленного кластера, модернизация инженерной и энергетической инфраструктуры, ускорение строительства автодороги Караганда – Жезказган, а также развитие сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Отдельное внимание поручено уделить развитию области Ұлытау как одного из важных туристических центров страны с учетом ее богатого историко-культурного наследия.

В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация курса Президента по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна привести к ощутимому повышению качества жизни жителей региона.