Что поручили новому акиму области Ұлытау: главные задачи от Бектенова
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По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Роман Скляр представили нового акима области Ұлытау, передает BAQ.KZ.
На собрании депутатов маслихатов региона было зачитано письмо Главы государства с двумя кандидатурами на должность акима области – заместителя акима Астаны Есета Байкена и заместителя акима области Нуртаса Карипбаева.
В открытом голосовании приняли участие 64 депутата. За кандидатуру Есета Байкена проголосовали 87% участников. После этого соответствующим указом Президента он был назначен акимом области Ұлытау.
Представляя нового руководителя региона, Олжас Бектенов отметил, что поставленные Главой государства задачи требуют внедрения современных и эффективных подходов к управлению на всех уровнях.
Премьер-министр обозначил ключевые приоритеты для нового акима. В их числе – реализация крупных инвестиционных проектов, развитие обрабатывающей промышленности и малого и среднего бизнеса, формирование агропромышленного кластера, модернизация инженерной и энергетической инфраструктуры, ускорение строительства автодороги Караганда – Жезказган, а также развитие сфер здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Отдельное внимание поручено уделить развитию области Ұлытау как одного из важных туристических центров страны с учетом ее богатого историко-культурного наследия.
В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация курса Президента по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана должна привести к ощутимому повышению качества жизни жителей региона.
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