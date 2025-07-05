Что посетить в Астане в День столицы
6 июля в Казахстане отмечают День столицы.
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Традиционно в этот день в Астане проводится более сотни мероприятий, передает BAQ.KZ.
С 30 июня по 6 июля в столичном Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова проходит Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин под эгидой Всемирной боксерской ассоциации World Boxing. В турнире участвуют более 300 спортсменов из 31 страны, в том числе и казахстанская сборная во всех 20 весовых категориях. Финальные бои пройдут 6 июля, в две сессии — в 14:00 и 19:00. Вход свободный.
Самым знаковым мероприятием этого дня станет OPEN AIR на "Астана-Арене". Вход свободный. Концертная программа начнется в 18:00. На сцену выйдут казахстанские исполнители, среди которых - Дос-Мукасан, The Limba, Il`han, 6elluci, Kalifaniya, Aro, NAZИМA и другие.
Завершением концерта станет масштабный фейерверк. Салют запустят с Ботанического сада ориентировочно в 23:00 часов.
Кроме того, в 19:00 на площади у монумента "Қазақ елі" пройдет концерт Jastar Energy с живыми выступлениями популярных среди молодежи артистов.
Также гости и жители города смогут посетить скачки на ипподроме "Казанат" и турнир по видам байге "Елорда кубогы" и другие мероприятия. В этот день продолжится фестиваль городских перформансов на улицах Астаны.
А также на протяжении всего лета по выходным и праздничным дням в парках столицы проходит фестиваль детского творчества "Отбасы Time".
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