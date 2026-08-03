В нескольких регионах Казахстана завершены крупные инфраструктурные проекты – от реконструкции железнодорожных вокзалов до запуска нового логистического центра и объектов водоснабжения, передает BAQ.KZ.

Акмолинская область

В регионе завершена реконструкция 12 железнодорожных вокзалов на станциях Курорт – Боровое, Акколь, Макинск, Шортанды, Жаксы, Сарыоба, Ерейментау, Еркиншилик, Оленти, Державинск, Жалтыр и Аршалы. Вместо аварийных и устаревших зданий построены современные вокзальные комплексы с просторными залами ожидания, обновленными инженерными сетями и реконструированными платформами. Все объекты адаптированы для маломобильных граждан и оснащены современными системами вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности.

Актюбинская область

После реконструкции открылись железнодорожные вокзалы на станциях Шалкар и Шубаркудык. На объектах обновили фасады, кровлю, инженерные коммуникации и внутренние помещения, установили новую мебель и оборудование. Площадь вокзала в Шалкаре увеличилась почти вдвое – с 472,8 до 833,6 квадратного метра, а в Шубаркудыке – со 111,2 до 207,3 квадратного метра.

Алматинская область

В Илийском районе введен в эксплуатацию логистический комплекс SAN Baiserke, который стал крупнейшим центром хранения шин в странах СНГ. Новый хаб способен принимать до 3,5 млн шин в год. На территории площадью 22,6 гектара размещены складские помещения, завод по переработке, сервисный центр, общежитие на 180 мест и парковая зона. Комплекс обеспечит поставки продукции по Казахстану и в страны Центральной Азии.

Туркестанская область

Введен в эксплуатацию групповой водопровод «Тама – Тастанбек» протяженностью 39,3 километра. Новый объект обеспечит бесперебойным доступом к качественной питьевой воде более 31 тысячи жителей города Шардара.

Область Улытау

В городе Сатпаев ключи от новых квартир получили 30 семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения. Жилье предоставлено в рамках соглашения между акиматом и Отбасы банком. До конца года в регионе планируется обеспечить жильем около 900 семей.