Что появится на месте спорного участка в Самал-3: ответили в акимате

Жители микрорайона Самал-3 в Алматы обратились к городским властям с просьбой изъять земельный участок на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана для создания парковой зоны.

В акимате города сообщили, что ранее участок площадью 0,50 га находился в частной собственности. В 2020 году владельцу была выдана предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра.

Позже, учитывая мнение жителей, акимат отменил ранее выданную разрешительную документацию. Также была достигнута договоренность с инвестором, который приобрел земельный участок и передал городу половину территории площадью 0,25 га.

На этой части участка инвестор за собственные средства построил парковую зону. Проект благоустройства был согласован с жителями близлежащих домов.

Оставшиеся 0,25 га находятся в собственности ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова". На этой территории ведется строительство теплицы с благоустройством прилегающей зоны.

В акимате отметили, что работы проводятся на основании предпроектной документации, выданной управлением архитектуры и градостроительства, и соответствуют целевому назначению земельного участка.

При этом проект не предусматривает возведение капитальных объектов. Отмена выданной предпроектной документации невозможна, поскольку участок находится в частной собственности, а запланированное использование территории соответствует установленному назначению.