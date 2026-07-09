Что появится на месте спорного участка в Самал-3: ответили в акимате
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Жители микрорайона Самал-3 в Алматы обратились к городским властям с просьбой изъять земельный участок на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана для создания парковой зоны.
В акимате города сообщили, что ранее участок площадью 0,50 га находился в частной собственности. В 2020 году владельцу была выдана предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра.
Позже, учитывая мнение жителей, акимат отменил ранее выданную разрешительную документацию. Также была достигнута договоренность с инвестором, который приобрел земельный участок и передал городу половину территории площадью 0,25 га.
На этой части участка инвестор за собственные средства построил парковую зону. Проект благоустройства был согласован с жителями близлежащих домов.
Оставшиеся 0,25 га находятся в собственности ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова". На этой территории ведется строительство теплицы с благоустройством прилегающей зоны.
В акимате отметили, что работы проводятся на основании предпроектной документации, выданной управлением архитектуры и градостроительства, и соответствуют целевому назначению земельного участка.
При этом проект не предусматривает возведение капитальных объектов. Отмена выданной предпроектной документации невозможна, поскольку участок находится в частной собственности, а запланированное использование территории соответствует установленному назначению.
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