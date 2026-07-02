Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки

Утром 1 июля РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение. Из-за прогнозируемых сильных осадков в горах появилась угроза формирования селевых потоков в бассейне реки Малая Алматинка.

Практически сразу Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы призвал жителей и туристов отказаться от походов в горы Иле-Алатау до улучшения погоды. Спасатели предупредили, что во время ливней нельзя находиться в руслах рек, разбивать палатки возле селевых логов и дамб, а при первых признаках опасности необходимо немедленно покинуть ущелья.

Именно с этого момента экстренные службы перевели силы в режим повышенной готовности.

Почему заговорили об эвакуации

Ближе к полудню внимание специалистов было сосредоточено на реке Аксай в Наурызбайском районе.

МЧС сообщило, что в районе разворачиваются оперативный штаб и пункты приема населения на базе местных школ. Одновременно начала работать горячая линия.

Эта информация быстро разошлась по социальным сетям и вызвала тревогу среди жителей. Многие решили, что эвакуация уже началась.

Позже в министерстве пояснили: речь шла о превентивной подготовке. Пункты временного размещения открыли заранее, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Что рассказывали жители

Несмотря на официальные сообщения о том, что ситуация находится под контролем, предупреждение о возможной эвакуации заставило многих жителей Наурызбайского района всерьез готовиться к худшему сценарию.

Алматинка Елизавета Ларченко рассказала корреспонденту BAQ.KZ, что около часа дня по улицам проехал автомобиль с громкоговорителем. Жителям сообщили, что необходимо заранее подготовить документы, аптечку, деньги, зарядные устройства и другие вещи первой необходимости, чтобы при необходимости можно было быстро покинуть дома.

По ее словам, многие соседи сразу начали собирать так называемые тревожные чемоданы.

"Нам сказали заранее подготовить аптечку, документы и все самое необходимое. Нужно было быть готовыми к возможной эвакуации в любой момент", – рассказала жительница.

Чтобы оценить ситуацию самостоятельно, Елизавета вместе с супругом отправилась к реке. По их словам, вода действительно стала заметно мутнее и приобрела темный цвет, однако сильного подъема уровня они не увидели.

©Threads/Lefugia

"Мы специально сходили посмотреть. Река была заполнена примерно наполовину, вода очень мутная, но сильного потока не было. Я хорошо помню сель 2015 года – тогда течение было намного мощнее, и ситуация выглядела гораздо тревожнее. Пока все было спокойно", – поделилась она.

Вместе с тем жители признавались, что события одиннадцатилетней давности заставили многих воспринимать предупреждения максимально серьезно.

"Мы сразу собрали лекарства, документы, деньги, пауэрбанк, сменную одежду. Все это исключительно на всякий случай. После событий 2015 года хочется быть готовыми ко всему. Очень надеемся, что подобное больше никогда не повторится", – рассказала собеседница.

По словам Елизаветы, в районных чатах люди активно обменивались информацией, обсуждали происходящее и делились сообщениями о пробках возле реки Аксай. Многие предполагали, что где-то уже началась эвакуация, однако подтверждения этим сообщениям тогда не было.

Что ответили в акимате

Во второй половине дня акимат Алматы выступил с официальным разъяснением, чтобы снять возникшую среди жителей тревогу.

В городской администрации подчеркнули, что подтоплений в Наурызбайском районе не зафиксировано, а эвакуация населения не проводилась.

По словам представителей акимата, подготовка пунктов временного размещения и запуск системы оповещения были исключительно профилактическими мерами, предусмотренными алгоритмом действий при возможной угрозе.

"Подготовка пунктов временного размещения населения – это стандартная превентивная мера. Несмотря на запуск системы оповещения, жители в пункты размещения не обращались", – сообщили в акимате.

Также власти подчеркнули, что городские службы совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям круглосуточно контролируют ситуацию в бассейне реки Аксай.

"Просим жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения. В случае изменения обстановки население будет оперативно проинформировано через официальные каналы связи", – отметили в акимате.

Что происходило на реке Аксай

Пока жители следили за сообщениями в социальных сетях, специалисты ДЧС и "Казселезащиты" продолжали работу непосредственно в русле реки. На место выехал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Дамир Ермагамбетов. Вместе с оперативной группой специалисты обследовали реку Аксай, в том числе с помощью беспилотников.

По словам руководителя ДЧС, угрозы схода селевого потока на тот момент не было.

"Сегодня мы проводим мониторинг реки Аксай с использованием беспилотного летательного аппарата. Русло реки находится под постоянным контролем. Угрозы нет", – заявил Дамир Ермагамбетов.

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Он также сообщил, что для оперативного реагирования были развернуты сразу несколько штабов.

"Развернуты оперативные штабы на плотине Аксай, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы и в районе жилого сектора. Все службы находятся в полной готовности и продолжают круглосуточный мониторинг", – отметил начальник ДЧС.

Какие меры приняли спасатели

Параллельно с наблюдением специалисты приступили к профилактическим работам.

Русло реки Аксай расчистили от бытового и природного мусора. Всего было вывезено около 100 тонн различных наносов, которые могли помешать прохождению воды.

ДЧС Алматы

ДЧС Алматы

Кроме того, на отдельных участках укрепили берега, уложили инертные материалы и подготовили дополнительные защитные сооружения.

В ночь на 2 июля МЧС также обследовало моренные озера с воздуха.

ДЧС Алматы

Специалисты подтвердили, что из-за активного таяния ледников озера действительно интенсивно наполняются водой. Однако признаков возможного прорыва, перелива или формирования селевых потоков обнаружено не было.

Что произошло в Алматинской области

Если в Алматы ситуация постепенно стабилизировалась, то в Алматинской области последствия ливней оказались более ощутимыми.

В Енбекшиказахском районе резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Под водой оказались отдельные участки автодороги Турген – Ассы, были подтоплены территории возле зоны отдыха "Түргенсай", повреждены несколько самодельных пешеходных мостов.

Позже МЧС уточнило, что в зоне подтопления оказались 17 юрт и четыре дворовых участка садоводческого общества "Водник".

кадры видео из соцсетей

кадры видео из соцсетей

Для обеспечения безопасности спасатели эвакуировали 58 человек, среди которых 21 ребенок и 8 иностранных граждан. Всех временно разместили в мобильном пункте МЧС. Пострадавших нет.

Что показывали очевидцы

В течение дня в редакцию BAQ.KZ поступали многочисленные видеозаписи из Иргели, Коксая, района рынка "Алтын Орда" и города Есик.

Коксай, кадр видео читателя

Иргели, кадр видео читателя

Иргели, кадр видео читателя

На кадрах видно, как после сильных дождей горные реки стали мутными и полноводными, а вода местами вышла к дорогам и хозяйственным постройкам.

Жители рассказывали о быстром подъеме уровня воды и выражали обеспокоенность состоянием отдельных гидротехнических сооружений. Однако официальные службы призвали не делать выводов по отдельным видео и ориентироваться на результаты постоянного мониторинга.

Какая ситуация сейчас

По состоянию на утро 2 июля, по данным МЧС, гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не зафиксировано.

Мониторинг продолжается круглосуточно. На наиболее опасных участках работают более 130 сотрудников различных служб и 20 единиц техники. Одновременно продолжаются аэровизуальные обследования моренных озер и постоянное наблюдение за бассейнами рек Большая Алматинка, Малая Алматинка и Аксай.

ДЧС Алматы

ДЧС Алматы

В Алматинской области экстренные службы продолжают устранять последствия подтоплений и контролировать ситуацию в местах, где уровень воды остается повышенным.

Спасатели вновь призвали жителей временно отказаться от посещения горных районов, не приближаться к руслам рек и следить только за официальной информацией.