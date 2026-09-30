Что происходит на кухне детского сада: какие правила должны соблюдать в пищеблоке

Родители видят меню и готовые блюда, но большая часть требований к детскому питанию остается «за дверью» пищеблока. Продукты здесь должны проходить проверку еще при приемке, сырое и готовое храниться отдельно, а образец каждого приготовленного блюда – сохраняться не менее двух суток.

О том, какие санитарные требования действуют в пищеблоках детских садов, рассказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Мухамгали Арыспаев.

По его словам, контроль начинается еще до того, как продукты попадут на кухню.

«При приемке пищевых продуктов проверяются документы, подтверждающие их качество и безопасность, сроки годности, целостность упаковки и условия хранения», – рассказал он.

Если у продукта истек срок годности либо есть признаки порчи, использовать его нельзя.

Сырое и готовое не должны пересекаться

В пищеблоке должны быть организованы отдельные зоны и инвентарь для разных этапов приготовления пищи.

Для сырья и готовых блюд используются отдельные холодильники или выделенные зоны, производственные столы и кухонная посуда. Разделочный инвентарь маркируется буквами или цветом, чтобы одни и те же ножи и доски не использовали, например, для сырого мяса и уже готовых продуктов.

Само оборудование должно размещаться так, чтобы исключить контакт сырья с пищей, которая уже готова к употреблению.

Отдельные требования предъявляются и к сотрудникам пищеблока: они должны соблюдать личную гигиену и работать в специальной одежде.

Зачем в детском саду хранят готовую еду 48 часов

От каждой партии приготовленной пищи в детском саду обязаны оставлять суточную пробу.

«От каждой партии приготовленной пищи ответственное лицо отбирает суточную пробу. Она должна храниться в специальном холодильнике или в отдельном месте холодильника для готовой продукции при температуре от +2 °C до +6 °C не менее 48 часов», – пояснил Мухамгали Арыспаев.

Такие образцы позволяют при необходимости проверить, какую именно пищу получали дети.

Качество готовых блюд также должно контролироваться ответственными сотрудниками, а само питание организовывается в соответствии с утвержденным меню.

Почему детям нельзя заходить на кухню

Отдельное правило касается доступа воспитанников в производственные помещения.

Детям нельзя находиться в пищеблоке и участвовать в работах, связанных с приготовлением или раздачей еды.

Их запрещено привлекать к чистке овощей, нарезке хлеба, мытью посуды, раздаче готовых блюд и уборке производственных помещений.

По словам специалиста, содержание пищеблока в чистоте, регулярная обработка оборудования и посуды, а также соблюдение правил хранения продуктов остаются основой профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций.