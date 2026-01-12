Что происходит на улицах Астаны после снегопада. Фоторепортаж
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С ночи 12 января в Астане продолжается интенсивный снегопад, из-за чего городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Корреспондент BAQ.KZ проехал по ключевым улицам столицы – проспектам Мангилик Ел, Кабанбай батыра и улице Динмухамеда Кунаева. Именно на этих участках в часы пик обычно наблюдается наиболее интенсивное движение, поэтому состояние проезжей части здесь особенно показательно.
Во время объезда было видно, что снегоуборочная техника работает без остановки: автогрейдеры и погрузчики расчищают дороги, а самосвалы параллельно вывозят снег на специализированные полигоны. Только за ночь с 11 на 12 января из города было вывезено более 18 тысяч кубометров снега, что составило 1 277 рейсов большегрузов.
При этом уборка не ограничивается проезжей частью. Как рассказали в пресс-службе акимата, расчистка ведётся также на тротуарах, остановках общественного транспорта и во дворах. Для предотвращения гололёда дороги и пешеходные зоны посыпаются технической солью. Эти работы выполняются в круглосуточном режиме.
Объёмы вывезенного снега с начала сезона остаются значительными. С начала зимы из Астаны на снежные полигоны вывезли более 2,2 млн кубометров снега, что составило 170 033 рейса большегрузного транспорта.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку