«Что происходит с Beeline?»: казахстанцы жалуются на проблемы с интернетом

Казахстанцы в социальных сетях сообщают о проблемах с мобильным интернетом и отдельными сервисами Beeline. По словам пользователей, у некоторых связь работает нестабильно уже несколько дней, передает BAQ.KZ.

В жалобах, опубликованных в соцсетях, пользователи пишут, что не могут нормально пользоваться интернетом, а также сталкиваются с трудностями при работе приложения оператора. Некоторые отмечают, что проблему не удается быстро решить и через службу поддержки.

Одна из пользовательниц сообщила, что интернет у нее отсутствует несколько дней. Другой абонент рассказал о проблеме с тарифом и длительном ожидании ответа колл-центра. Еще одна пользовательница пожаловалась, что не смогла провести оплату через банковское приложение из-за недоступности услуги, а после пополнения счета интернет так и не появился.

При этом по сообщениям в соцсетях нельзя сделать вывод, затронула ли проблема всех абонентов или речь идет об отдельных регионах и сервисах.

Что ответили в Beeline

BAQ.KZ обратился в Beeline за комментарием, чтобы выяснить причины сбоев, масштаб проблемы и сроки восстановления стабильной работы сервисов.

В компании не уточнили, будет ли производиться перерасчет абонентской платы пользователям, которые не могли пользоваться услугами связи.