Что происходит с микрокредитом после закрытия МФО

Если микрофинансовая организация прекращает работу, у заемщиков часто возникает главный вопрос – нужно ли возвращать кредит и кому теперь платить. В Казахстане закрытие МФО не означает, что долг исчезает: обязательства по займу сохраняются и могут быть переданы другой организации. Объясняем, как это работает и что важно знать заемщикам.

По Гражданскому кодексу Республики Казахстан заемщик обязан вернуть взятые деньги в полном объеме, включая проценты, если в договоре не указано иное. Поэтому закрытие или лишение лицензии МФО не означает, что долг аннулируется.

Обязательства по микрокредиту сохраняются. Просто меняется сторона, которой нужно платить: это может быть сама организация или новый кредитор, которому передали права требования.

Что происходит с МФО после закрытия

С начала 2026 года в Казахстане уже 7 микрофинансовых организаций добровольно отказались от лицензии. Еще одна МФО была закрыта принудительно — из-за того, что не вела деятельность в течение шести месяцев после получения лицензии.

Даже после прекращения работы МФО ее кредитный портфель продолжает существовать. Обычно он остается у компании до 24 месяцев. После этого срока права требования по займам могут быть переданы только организациям, которые находятся под контролем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Как проверить МФО

Перед тем как брать микрокредит, важно убедиться, что организация работает легально. Список лицензированных МФО можно найти на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Также стоит внимательно читать условия договора: процентную ставку, сроки возврата и штрафы за просрочку.

Ответственное отношение к займам помогает избежать долговых проблем и лишней финансовой нагрузки.