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Что происходит с ценами в Казахстане: опубликованы новые данные по инфляции

Больше всего за год выросли цены на мясо, бензин и аренду жилья, а овощи, наоборот, подешевели.

Сегодня 2026, 17:15
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:15
Сегодня 2026, 17:15
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Фото: BAQ.KZ

Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня составила 10,3%. По сравнению с маем показатель немного снизился – тогда инфляция достигала 10,4%. При этом за месяц цены выросли еще на 0,8%, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За год продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные – на 11,7%, а платные услуги – на 9%.

Что подорожало больше всего

Самый заметный рост цен за год зафиксирован на:

  • мясо и птицу – 17,6%;
  • колбасные изделия – 16,3%;
  • сжиженный газ – 16%;
  • бензин – 15,6%;
  • яйца – 15,3%;
  • газ, подаваемый по распределительным сетям, – 14,8%;
  • аренду жилья – 13,9%;
  • безалкогольные напитки – 13,8%.

В то же время некоторые товары и услуги стали дешевле. Так, цены на овощи снизились на 11,9%, холодную воду – на 40,8%, а вывоз мусора подешевел на 0,8%.

Что сильнее всего повлияло на инфляцию

Наибольший вклад в общий рост цен внесли продукты питания и безалкогольные напитки4,2 процентного пункта. Существенное влияние также оказали рост цен на одежду и обувь, товары личного пользования и платные услуги.

Где инфляция самая высокая

Самый высокий уровень годовой инфляции в июне зарегистрирован в:

  • области Ұлытау13,3%;
  • Северо-Казахстанской области13,2%;
  • Жетісуской области12,2%;
  • Акмолинской области12,1%.

Самая низкая инфляция отмечена в:

  • Алматы9%;
  • Карагандинской области9,1%;
  • Абайской области9,7%;
  • Астане9,8%.

В июне цены на платные услуги выросли на 1,1% по сравнению с маем. Непродовольственные товары подорожали на 0,9%, а продукты питания – на 0,6%.

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