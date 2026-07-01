Что происходит с ценами в Казахстане: опубликованы новые данные по инфляции

Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня составила 10,3%. По сравнению с маем показатель немного снизился – тогда инфляция достигала 10,4%. При этом за месяц цены выросли еще на 0,8%, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

За год продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные – на 11,7%, а платные услуги – на 9%.

Что подорожало больше всего

Самый заметный рост цен за год зафиксирован на:

мясо и птицу – 17,6% ;

; колбасные изделия – 16,3% ;

; сжиженный газ – 16% ;

; бензин – 15,6% ;

; яйца – 15,3% ;

; газ, подаваемый по распределительным сетям, – 14,8% ;

; аренду жилья – 13,9% ;

; безалкогольные напитки – 13,8%.

В то же время некоторые товары и услуги стали дешевле. Так, цены на овощи снизились на 11,9%, холодную воду – на 40,8%, а вывоз мусора подешевел на 0,8%.

Что сильнее всего повлияло на инфляцию

Наибольший вклад в общий рост цен внесли продукты питания и безалкогольные напитки – 4,2 процентного пункта. Существенное влияние также оказали рост цен на одежду и обувь, товары личного пользования и платные услуги.

Где инфляция самая высокая

Самый высокий уровень годовой инфляции в июне зарегистрирован в:

области Ұлытау – 13,3% ;

– ; Северо-Казахстанской области – 13,2% ;

– ; Жетісуской области – 12,2% ;

– ; Акмолинской области – 12,1%.

Самая низкая инфляция отмечена в:

Алматы – 9% ;

– ; Карагандинской области – 9,1% ;

– ; Абайской области – 9,7% ;

– ; Астане – 9,8%.

В июне цены на платные услуги выросли на 1,1% по сравнению с маем. Непродовольственные товары подорожали на 0,9%, а продукты питания – на 0,6%.