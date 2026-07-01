Что происходит с ценами в Казахстане: опубликованы новые данные по инфляции
Больше всего за год выросли цены на мясо, бензин и аренду жилья, а овощи, наоборот, подешевели.
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Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня составила 10,3%. По сравнению с маем показатель немного снизился – тогда инфляция достигала 10,4%. При этом за месяц цены выросли еще на 0,8%, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.
За год продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные – на 11,7%, а платные услуги – на 9%.
Что подорожало больше всего
Самый заметный рост цен за год зафиксирован на:
- мясо и птицу – 17,6%;
- колбасные изделия – 16,3%;
- сжиженный газ – 16%;
- бензин – 15,6%;
- яйца – 15,3%;
- газ, подаваемый по распределительным сетям, – 14,8%;
- аренду жилья – 13,9%;
- безалкогольные напитки – 13,8%.
В то же время некоторые товары и услуги стали дешевле. Так, цены на овощи снизились на 11,9%, холодную воду – на 40,8%, а вывоз мусора подешевел на 0,8%.
Что сильнее всего повлияло на инфляцию
Наибольший вклад в общий рост цен внесли продукты питания и безалкогольные напитки – 4,2 процентного пункта. Существенное влияние также оказали рост цен на одежду и обувь, товары личного пользования и платные услуги.
Где инфляция самая высокая
Самый высокий уровень годовой инфляции в июне зарегистрирован в:
- области Ұлытау – 13,3%;
- Северо-Казахстанской области – 13,2%;
- Жетісуской области – 12,2%;
- Акмолинской области – 12,1%.
Самая низкая инфляция отмечена в:
- Алматы – 9%;
- Карагандинской области – 9,1%;
- Абайской области – 9,7%;
- Астане – 9,8%.
В июне цены на платные услуги выросли на 1,1% по сравнению с маем. Непродовольственные товары подорожали на 0,9%, а продукты питания – на 0,6%.
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