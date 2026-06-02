Что происходит с туризмом в Казахстане: главные цифры и тенденции

Казахстан продолжает наращивать туристический потенциал. В страну приезжают миллионы иностранных гостей, государство вкладывает сотни миллиардов тенге в инфраструктуру, а регионы готовятся к новым проектам и туристическим сезонам. Однако вместе с положительной статистикой остаются вопросы, которые отрасль пока не смогла решить окончательно. О том, что происходит с туризмом в Казахстане - в материале BAQ.kz.

По данным Министерства туризма и спорта, за первые три месяца 2026 года Казахстан посетили 2,6 миллиона иностранных граждан. Несмотря на то что этот показатель оказался на 16,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, страна по-прежнему сохраняет высокий интерес со стороны зарубежных путешественников. Среди основных стран, откуда приезжают туристы, остаются Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Китай и Таджикистан.

В целом по итогам 2025 года Казахстан посетили 15,7 миллиона иностранных граждан. Это на полмиллиона человек больше, чем годом ранее.

Инвестиции бьют рекорды

Одновременно с развитием туристических потоков растут и вложения в отрасль.

По официальным данным, за январь–апрель 2026 года объем инвестиций в основной капитал туристической сферы составил 405,5 млрд тенге. Это на 81,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня государство реализует масштабную программу развития отрасли. Для курортных зон утверждена специальная дорожная карта, включающая 114 мероприятий. Кроме того, обновляется Концепция развития туристической отрасли на 2023–2029 годы.

В числе приоритетных задач – модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры, привлечение инвестиций, совершенствование визового режима, развитие туристических продуктов, маркетинга и подготовки кадров.

Все это говорит о том, что туризм постепенно становится одной из важных отраслей экономики страны.

Казахстану есть что показать миру

Туристический потенциал Казахстана эксперты оценивают высоко.

Алтай, Кольсай и Каинды, Алаколь, Балхаш, Бурабай, Туркестан, Мангистауская область – это направления, которые способны привлекать туристов не только из соседних государств, но и со всего мира.

Однако мировая практика показывает, что красивой природы недостаточно для успешного развития туризма.

Современный турист выбирает не только достопримечательности. Не менее важными становятся качество сервиса, безопасность, удобная логистика, чистота и уровень инфраструктуры.

Именно поэтому сегодня развитие туризма все чаще рассматривается как комплексная задача, где важны не только новые объекты, но и впечатления, которые получает человек во время отдыха.

Какие вопросы остаются нерешенными?

Несмотря на значительные вложения и позитивную статистику, жители страны и сами туристы продолжают обращать внимание на ряд проблем.

Среди наиболее частых замечаний – состояние санитарной инфраструктуры в местах отдыха, качество придорожного сервиса, стабильность мобильной связи и интернета в туристических локациях, а также уровень обслуживания.

По словам представителей туристической отрасли, одной из причин остается кадровый вопрос. Многие объекты работают с сезонным персоналом, который не всегда проходит профессиональную подготовку.

Как отмечают специалисты, в развитых туристических странах качество отдыха во многом определяется не количеством гостиниц или построенных объектов, а профессионализмом сотрудников, которые ежедневно работают с гостями.

Безопасность становится отдельным приоритетом

Еще одним важным направлением остается безопасность туристов.

Так, во время обсуждения проекта Almaty Superski его разработчики обратили внимание на растущую нагрузку на горную инфраструктуру Алматы. По их данным, только в прошлом году спасатели провели более 400 поисково-спасательных операций в горах.

Эксперты отмечают, что развитие современной туристической инфраструктуры должно сопровождаться созданием дополнительных механизмов безопасности и контроля туристических потоков.

Что меняется на Алаколе

Одним из самых популярных направлений внутреннего туризма остается Алаколь.

В последние годы туристы неоднократно поднимали вопросы санитарного состояния побережья, качества связи и обеспечения безопасности.

По словам акима области Абай Берика Уали, в этом году на побережье проведена масштабная подготовка к сезону.

На курортной территории установлены 25 санитарных узлов, 35 душевых кабин, 40 раздевалок, 15 питьевых фонтанчиков и 100 контейнеров для мусора. Вывоз твердых бытовых отходов организован дважды в сутки.

Для повышения безопасности на воде установлены около пяти километров плавучих ограждений. Количество камер видеонаблюдения планируется увеличить до 223. Кроме того, на побережье используются дроны для мониторинга ситуации, работает спасательная станция и начато строительство пожарного депо.

Параллельно ведется работа по улучшению качества связи и интернета: строятся новые антенно-мачтовые сооружения и прокладываются волоконно-оптические линии связи.

Почему казахстанцы продолжают выбирать зарубежный отдых?

Одновременно с развитием внутреннего туризма сохраняется высокий спрос на зарубежные направления.

Особой популярностью у казахстанцев продолжают пользоваться Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Эксперты объясняют это несколькими факторами. Во многих случаях стоимость зарубежного отдыха сопоставима с внутренними поездками. При этом турист заранее понимает, какой уровень услуг он получит, поскольку перелет, трансфер, проживание и питание организованы в рамках единого пакета.

Кроме того, сервис в популярных туристических странах отличается стабильностью и предсказуемостью, что также остается важным фактором при выборе направления.

От количества проектов – к качеству отдыха

В этом году Правительство уделяет особое внимание развитию автотуризма, конного, гастрономического и делового туризма. Предполагается, что это позволит привлечь туристов в новые регионы и сделать отрасль более разнообразной.

Однако эксперты сходятся во мнении: главным показателем успешности всех программ и инвестиций станет не количество принятых документов или реализованных проектов, а впечатления самих туристов.

Сегодня Казахстан обладает значительным природным потенциалом, растущим туристическим потоком и рекордными инвестициями в отрасль. Следующий этап развития связан уже не столько со строительством новых объектов, сколько с повышением качества услуг, инфраструктуры и уровня сервиса.

Именно от этого будет зависеть, захотят ли туристы возвращаться в Казахстан снова.