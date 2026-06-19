По итогам января–апреля 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 44,9 млрд долларов, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в обзоре аналитика Halyk Finance Асана Курманбекова.

Экспорт товаров за четыре месяца достиг 24 млрд долларов, увеличившись на 5% в годовом выражении. В то же время импорт рос более быстрыми темпами – на 11,3%, до 20,9 млрд долларов. В результате профицит торгового баланса сократился на 23,7% и составил 3,1 млрд долларов.

"По итогам первых четырех месяцев 2026 года Казахстан по-прежнему сохраняет положительное сальдо внешней торговли, однако его объем заметно сократился. Профицит торгового баланса оказался почти на четверть ниже уровня аналогичного периода прошлого года, что связано с более быстрым ростом импорта по сравнению с экспортом. Такая динамика отражает сохраняющийся высокий внутренний спрос на импортные товары и оборудование на фоне более сдержанного роста экспортной выручки", – отмечает аналитик Halyk Finance Асан Курманбеков.

В апреле импорт превысил экспорт

В апреле ситуация оказалась менее благоприятной. Объем экспорта снизился до 5,6 млрд долларов, что на 7,1% меньше по сравнению с мартом и на 12,9% ниже уровня прошлого года. Одновременно импорт вырос до 5,9 млрд долларов, увеличившись на 12,6% за месяц и на 9,9% за год.

В результате торговый баланс в апреле оказался отрицательным – дефицит составил около 400 млн долларов.

Нефть остается главным экспортным товаром

Основу казахстанского экспорта продолжают составлять сырьевые товары. За январь–апрель экспорт минеральных продуктов достиг 13,8 млрд долларов, хотя и сократился на 4,6%. Экспорт нефти и нефтепродуктов снизился на 13,3%, до 11,2 млрд долларов. При этом доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем объеме экспорта остается высокой – около 44%.

Снижение доходов от сырьевого экспорта частично компенсировали другие отрасли. Так, экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия вырос на 38,8%, металлов и металлопродукции – на 23%, химической продукции – на 17,2%.

Торговля с Азией

В географической структуре торговли продолжает увеличиваться роль азиатских стран. Товарооборот со странами Азии вырос на 23,9% и достиг 16,5 млрд долларов. Доля региона во внешней торговле Казахстана увеличилась до 36,8%.

Наиболее заметный рост экспорта зафиксирован в Китай, Турцию, Узбекистан и Южную Корею. В то же время поставки в европейские страны сократились на 13,7%, а экспорт в Россию снизился на 13,6%.

Что говорят аналитики

По оценке Halyk Finance, средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может составить около 85 долларов за баррель. При таком сценарии текущий счет платежного баланса Казахстана останется дефицитным и может сложиться на уровне около 7 млрд долларов.

"Более низкие цены на нефть наряду с ожидаемым снижением добычи нефти до 95 млн тонн будут сдерживать рост экспортной выручки, что станет основным фактором формирования дефицита текущего счета. При этом объемы импорта останутся на высоком уровне благодаря устойчивому внутреннему инвестиционному спросу, а ожидаемое замедление импорта будет более умеренным по сравнению с динамикой экспорта. В результате текущий счет платежного баланса, по оценке аналитиков, может сложиться с дефицитом около 7 млрд долларов", – говорится в обзоре Halyk Finance.

Аналитики считают, что снижение экспортной выручки на фоне уменьшения объемов добычи нефти при сохранении высокого спроса на импорт будет оказывать давление на курс тенге. По их прогнозу, несмотря на улучшение показателей по сравнению с прошлым годом, дефицит внешних счетов останется существенным фактором для экономики страны.

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