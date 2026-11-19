Что происходит в Акмолинской области? Жителей предупредили о перекрытии дорог
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Сегодня, 19 ноября, в селе Балкашино Акмолинской области пройдут антитеррористические учения. На отдельных участках дорог временно ограничат движение транспорта. Жителей и гостей района просят соблюдать меры безопасности и выполнять требования сотрудников государственных органов, передаёт BAQ.KZ.
Об учениях сообщил Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Тренировка пройдёт в селе Балкашино Сандыктауского района. Силовые структуры отработают несколько сценариев реагирования на террористические угрозы в условиях, максимально приближенных к реальным.
Главная задача – проверить, насколько быстро и слаженно различные службы смогут действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.
На время учений возможны временные ограничения, включая частичное перекрытие автомобильных дорог. Какие именно участки затронут ограничения и сколько они продлятся, в штабе не уточнили.
Жителей просят сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следовать законным указаниям представителей государственных органов.
В штабе подчёркивают, что мероприятия носят учебный характер.
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