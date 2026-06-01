Что происходит в телефоне вашего ребенка и почему родителям стоит обратить на это внимание

Смартфон давно стал неотъемлемой частью жизни современных детей. Через него они общаются с друзьями, смотрят видео, учатся, играют и проводят значительную часть свободного времени. Однако вместе с новыми возможностями цифровой мир несет и вполне реальные риски – от кибербуллинга до интернет-мошенничества и зависимости от гаджетов.

Накануне Международного дня защиты детей в странах Центральной Азии стартовала информационная кампания, направленная на повышение цифровой грамотности детей и родителей. Ее главная цель – научить семьи безопасному поведению в интернете и напомнить, что цифровая безопасность начинается с открытого разговора между родителями и ребенком.

Почему родительский контроль сегодня важен как никогда

Современные цифровые платформы предлагают множество инструментов для защиты несовершеннолетних пользователей. С их помощью родители могут контролировать время, которое ребенок проводит в интернете, ограничивать доступ к нежелательному контенту и следить за настройками конфиденциальности.

Специалисты отмечают: возрастные ограничения в социальных сетях появились не случайно. Они помогают защитить детей от информации, к восприятию которой они могут быть психологически не готовы.

Например, TikTok официально разрешен для пользователей старше 13 лет. При этом платформа предлагает функцию "Семейные настройки", которая позволяет родителям связать свой аккаунт с аккаунтом подростка и контролировать отдельные параметры безопасности.

Как ограничить время в интернете

Одной из самых востребованных функций остается контроль экранного времени.

Для пользователей от 13 до 17 лет в TikTok по умолчанию установлен лимит в один час в день. Однако родители могут самостоятельно увеличить или уменьшить этот показатель в зависимости от возраста ребенка и семейных правил.

Кроме того, взрослые могут использовать фильтры по ключевым словам, ограничивая показ видеороликов на определенные темы, а также настраивать комментарии и другие инструменты взаимодействия.

Родители также получают возможность видеть список подписчиков подростка, его подписок и даже аккаунтов, которые были заблокированы.

Что делать, если ребенок столкнулся с травлей

Одной из главных угроз в интернете остается кибербуллинг. Многие дети предпочитают не рассказывать родителям о травле в сети, опасаясь запретов или непонимания.

Поэтому важно не только контролировать цифровую активность ребенка, но и поддерживать доверительные отношения.

Большинство популярных платформ запрещают оскорбления, унижения, публикацию личной информации без согласия пользователя и другие формы агрессивного поведения.

Существуют и специальные инструменты защиты. Например, функция фильтрации комментариев позволяет скрывать нежелательные сообщения до их проверки владельцем аккаунта. Если пользователь сталкивается с нарушением правил или становится свидетелем травли, он может анонимно отправить жалобу через встроенные механизмы платформы.

Почему гаджеты мешают здоровому сну

Медики давно предупреждают: привычка проводить вечера со смартфоном негативно влияет на качество сна, а недостаток отдыха отражается на учебе, эмоциональном состоянии и здоровье ребенка.

Поэтому некоторые платформы начали внедрять специальные инструменты цифрового благополучия. Так, если пользователь младше 16 лет заходит в приложение после 22:00, система может предложить сделать перерыв и напомнить о необходимости готовиться ко сну. В ночное время автоматически отключаются уведомления, чтобы не отвлекать подростка от отдыха.

Безопасность начинается не с запретов, а с доверия

Эксперты сходятся во мнении: полностью оградить ребенка от интернета сегодня невозможно, да и не нужно. Гораздо важнее научить его безопасно пользоваться цифровыми технологиями.

Многие платформы уже внедряют дополнительные меры защиты. Например, видео пользователей младше 16 лет не попадают в рекомендации для широкой аудитории, их нельзя скачать или использовать для создания совместных роликов. Кроме того, для таких аккаунтов отключена функция личных сообщений, что снижает риск общения с незнакомцами.

Однако никакие технические ограничения не заменят доверительного диалога в семье.

Специалисты рекомендуют родителям интересоваться тем, что смотрит ребенок в интернете, какие темы его увлекают или беспокоят, и вместе обсуждать правила поведения в сети. Такой подход помогает подросткам чувствовать поддержку, учит их ответственности и формирует здоровое отношение к цифровому пространству.