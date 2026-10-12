Что произошло с Яндексом и почему это затронуло Казахстан

12 Октября 2026, 19:41
АВТОР
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BAQ.KZ 12 Октября 2026, 19:41
12 Октября 2026, 19:41
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Фото: BAQ.KZ

С 8 по 11 октября на фоне инцидентов на дата-центрах «Яндекса» в России пользователи в Казахстане столкнулись со сбоями цифровых сервисов. Почему проблемы за рубежом отразились на казахстанцах? Как устроена инфраструктура сервисов и насколько Казахстан зависит от зарубежных технологий? Разбираем ситуацию.

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