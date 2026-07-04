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  • Что прошептал Роналду перед победным пенальти? В соцсетях разгорелся спор

Что прошептал Роналду перед победным пенальти? В соцсетях разгорелся спор

Вчера 2026, 23:51
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Авторское право AP Photo Вчера 2026, 23:51
Вчера 2026, 23:51
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Фото: Авторское право AP Photo

Перед решающим пенальти в матче Португалии против Хорватии камеры крупным планом показали Криштиану Роналду, который что-то тихо произнес перед ударом. Этот момент вызвал бурные споры в соцсетях. Одни пользователи, особенно в арабских странах, уверены, что футболист дважды сказал «Bismillah» («Во имя Бога»).

Другие считают, что Роналду произнес привычные для себя португальские слова — «vais marcar» («ты забьешь») или «vamos lá» («давай»), которыми подбадривает себя перед ударом. Поводом для первой версии стало то, что с 2022 года Роналду выступает за саудовский клуб Аль-Наср, а некоторые болельщики утверждают, что он и раньше произносил «Bismillah» перед пенальти.

Сам футболист происхождение загадочного шепота пока не комментировал, поэтому однозначного ответа на вопрос, что именно сказал капитан сборной Португалии перед победным ударом, пока нет.

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