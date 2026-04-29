Что с курсом тенге и ценами на золото

Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара США на 29 апреля на уровне 457,21 тенге.

Курсы валют

Официальные курсы валют к тенге на 29 апреля:

доллар США - 457,21 тенге

евро - 534,62 тенге

российский рубль - 6,08 тенге

китайский юань - 66,89 тенге

фунт стерлингов - 616,5 тенге

Курс рассчитан по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и кросс-курсам на 17:00 28 апреля.

Металлы

Золото заметно подешевело и впервые с начала апреля опустилось ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию.

Июньский фьючерс на Comex торговался на уровне 4591,51 доллара, снизившись на 2,18%. Серебро также оказалось под давлением - его цена упала на 3,85%, до 72,13 доллара за унцию.

Криптовалюты

По данным CoinMarketCap, на вечер 28 апреля:

Bitcoin торговался по 76 177 долларов , снизившись на 0,91%

торговался по , снизившись на 0,91% Ethereum стоил 2291 доллар, показав незначительный рост на 0,03%

Общая капитализация крипторынка составила 2,55 трлн долларов.