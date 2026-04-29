Что с курсом тенге и ценами на золото
На 29 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 457,21 тенге. Нефть продолжает дорожать на фоне геополитики, а золото и серебро теряют в цене.
Сегодня 2026, 11:59
Фото: Архивное фото BAQ.KZ
Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара США на 29 апреля на уровне 457,21 тенге.
Курсы валют
Официальные курсы валют к тенге на 29 апреля:
- доллар США - 457,21 тенге
- евро - 534,62 тенге
- российский рубль - 6,08 тенге
- китайский юань - 66,89 тенге
- фунт стерлингов - 616,5 тенге
Курс рассчитан по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и кросс-курсам на 17:00 28 апреля.
Металлы
Золото заметно подешевело и впервые с начала апреля опустилось ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию.
Июньский фьючерс на Comex торговался на уровне 4591,51 доллара, снизившись на 2,18%. Серебро также оказалось под давлением - его цена упала на 3,85%, до 72,13 доллара за унцию.
Криптовалюты
По данным CoinMarketCap, на вечер 28 апреля:
- Bitcoin торговался по 76 177 долларов, снизившись на 0,91%
- Ethereum стоил 2291 доллар, показав незначительный рост на 0,03%
Общая капитализация крипторынка составила 2,55 трлн долларов.
