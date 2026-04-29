Что с курсом тенге и ценами на золото

На 29 апреля Нацбанк установил курс доллара на уровне 457,21 тенге. Нефть продолжает дорожать на фоне геополитики, а золото и серебро теряют в цене.

Сегодня 2026, 11:59
Курсы валют

Официальные курсы валют к тенге на 29 апреля:

  • доллар США - 457,21 тенге
  • евро - 534,62 тенге
  • российский рубль - 6,08 тенге
  • китайский юань - 66,89 тенге
  • фунт стерлингов - 616,5 тенге

Курс рассчитан по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и кросс-курсам на 17:00 28 апреля.

Металлы

Золото заметно подешевело и впервые с начала апреля опустилось ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию.

Июньский фьючерс на Comex торговался на уровне 4591,51 доллара, снизившись на 2,18%. Серебро также оказалось под давлением - его цена упала на 3,85%, до 72,13 доллара за унцию.

Криптовалюты

По данным CoinMarketCap, на вечер 28 апреля:

  • Bitcoin торговался по 76 177 долларов, снизившись на 0,91%
  • Ethereum стоил 2291 доллар, показав незначительный рост на 0,03%

Общая капитализация крипторынка составила 2,55 трлн долларов.

