Что считать «аморальным проступком»: Конституционный Суд рассмотрел вопрос

Педагога уволили за «аморальный проступок», она решила оспорить саму норму закона. По ее мнению, никто толком не знает, что понимается под этим понятием. Конституционный Суд с этим не согласился.

Педагога уволили по решению совета школы по педагогической этике. Она пыталась оспорить увольнение в согласительной комиссии и в судах, но решения оставили без изменения.

Тогда женщина обратилась в Конституционный Суд. Она попросила проверить на соответствие Конституции подпункт 14) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса. Эта норма позволяет расторгнуть трудовой договор с работником, выполняющим воспитательные функции, если он совершил «аморальный проступок, несовместимый с продолжением работы».

Заявительница считала, что у «аморального проступка» нет четких признаков и объективных критериев. Из-за этого норму можно трактовать слишком широко, а это, по ее мнению, нарушает право на труд и судебную защиту.

В Конституционном Суде напомнили, что законодательство устанавливает ориентиры в сфере нравственности, в том числе специальные требования к педагогической этике и ответственность за их нарушение.

Само понятие «аморальный проступок» суд назвал оценочным по своей природе. Поэтому раскрыть его через закрытый перечень действий невозможно. Каждый случай оценивают с учетом обстоятельств конкретного дела, социального, культурного и профессионального контекста.

В итоге суд пришел к выводу, что понятие обладает достаточной нормативной определенностью и его можно применять с учетом конкретных обстоятельств. Отдельно в решении отмечено, что заявительница воспользовалась предусмотренными законом механизмами защиты своих прав, обратившись в согласительную комиссию и суды.