Трамп отметил, что готов принять участие в мирной встрече между Путиным и Зеленским, передаёт BAQ.KZ.

Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что лидеры говорили очень откровенно. Следующим этапом в мирных переговорах станут телефонные звонки между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами НАТО.

Американский президент подчеркнул, что посоветует Зеленскому заключить сделку.

"Они воюют против огромной военной машины, и, думаю, мы близки к сделке, но мне не нравится это говорить. Я всегда говорю: если мы действительно близки, то вероятность 50 на 50, потому что может произойти очень многое. Но я считаю, что президент Путин хотел бы решить эту проблему, которая никогда не должна была возникнуть. Это была война. Все эти семьи потеряли кого-то, и у меня есть книга с тысячами имён. Сегодня мне её передали. Это тысячи людей, пленных, которых освободят", — сказал Трамп.

Он также сообщил, что готов принять участие в мирной встрече между Путиным и Зеленским.

"Теперь всё зависит от президента Зеленского, чтобы довести это до конца. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного больше вовлечься, но всё в руках президента Зеленского… и если они захотят, я буду на этой следующей встрече. Сейчас они собираются организовать встречу между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной, наверное. Знаете, я об этом даже не просил, но я хочу убедиться, что всё будет сделано, и у нас есть хорошие шансы довести это до конца", — подчеркнул он.

На пресс-конференции Путин заявил, что может подтвердить слова Трампа о том, что войны не произошло бы при его администрации. В свою очередь, американский лидер отметил, что конфликт начался при Джо Байдене из-за "грубой некомпетентности".

По словам Трампа, Путин недавно сказал ему, что никогда не видел, чтобы кто-то достигал таких результатов в столь короткие сроки. Российский лидер охарактеризовал США как "раскалённый пистолет", хотя ещё год назад считал её "мертвой", как и многие другие.

В завершение президент США подчеркнул важность достижения мира ради спасения жизней.