Бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев задержан. Его подозревают в применении пыток. По этой же статье (146 УК РК – пытки) признана подозреваемой экс-руководитель службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Олеся Кексель. Ей судом назначен домашний арест.

Какие резонансные дела в своё время вели Татубаев и Кексель? Почему именно сейчас они стали фигурантами уголовных дел и что известно о причинах их задержания? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Что известно о Татубаеве и Кексель

Олеся Кексель известна тем, что ей поручали расследование самых сложных коррупционных дел: экс-премьера страны Серика Ахметова, бывших министров здравоохранения Жаксылыка Доскаева и национальной экономики Куандыка Бишимбаева, исполняющей обязанности председателя комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак.

В 2017 году она была признана “Госслужащим года”.

Экс-генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров называл Олесю Кексель "профессионалом высокого класса".

"Дай Бог таких следователей кому-то", - сказал Кожамжаров в бытность сенатора в 2019 году, комментируя информацию, что Кексель подозревают в пытках.

Тогда дело в отношении Олеси Кексель было прекращено.

Что касается Талгата Татубаева, то он занимал руководящие должности в финполиции и антикоррупционных органах.

Жалобы на Кексель и Татубаева

Политолог Газиз Абишев отмечает, что задержание Кексель и Татубаева связано с тем, что по ним, возможно, продолжали приходить жалобы о якобы неправомерных действиях.

"Своими действиями они (Кексель и Татубаев — прим. редакции) оставили какой-то след в информационном пространстве и след на судьбах людей. Кто-то из них предпочитает молчать, но кто-то нет. И многие жертвы того, что происходило в 2016–2018 годах, не оставляют попыток восстановить свое доброе имя. Они продолжают писать письма в Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру.

Также есть и были разные аппаратные бюрократические противники этой группы, которые тоже внимательно к этому всему относятся. Есть какие-то стратегические политические соображения относительно Кожамжарова, его роли в "старом Казахстане", - говорит эксперт.

На вопрос о том, как эти задержания могут отразиться на доверии к правоохранительной системе, политолог отметил, что все зависит от того, каким было доверие раньше и каким оно остается сейчас. Если выяснится, что в действиях Кексель и Татубаева были нарушения, то привлечение к ответственности самих бывших руководителей может даже повысить доверие к правоохранительной системе. Это покажет, что она в конечном итоге способна исправлять свои ошибки, пусть и с большим опозданием, считает политолог.

Одно из больших изменений в антикоррупционной политике - это реорганизация Антикоррупционной службы путем присоединения ее к КНБ. Означает ли это, что антикоррупционная политика может стать жестче?

"Это не точная информация, но все признаки указывают на то, что, видимо, президенту на стол в какой-то момент легла убедительная справка, доказывающая, что независимый Антикор в том виде, в котором он существовал до лета этого года — это структура, в которой различные внутриантикоровские кланы, практики или убеждения проникли столь глубоко, и деятельность стала столь токсичной, что эту организацию нужно коренным образом реформировать причем инструментами со стороны. Полностью уничтожать, расформировать нельзя. Поэтому ее сейчас присоединили к Комитету национальной безопасности. Ходят слухи, что там далеко не всех возьмут из "старого" Антикора и что проводятся массовые проверки. Будет ли борьба с коррупцией намного жёстче? Если антикоррупционная служба в составе КНБ очистится — а мне кажется, что она очистится — то, конечно, они будут. Сама по себе эта перестройка - в некотором смысле реформа административно-бюрократического характера", - заключил эксперт.

Намек Кожамжарову?

Политолог Ералы Нуржума считает, что задержания Кексель и Тутабаева свидетельствуют о системной культуре насилия в органах надзора.

Такие задержания могут восприниматься как сигнал, что даже представители силовой элиты не защищены от ответственности, что способно укрепить веру в правосудие.

Но в то же время общество вправе задаться вопросом: если злоупотребления были на самом верху, то что происходит внизу системы?

"Важно и то, что Кексель и Татубаев были приближенными людьми и подчиненными политического тяжеловеса своего времени Кайрата Кожамжарова. Кексель ранее была публично похвалена им. А Татубаев был заместителем Кожамжарова в Национальном бюро по противодействию коррупции и дошел даже до генеральских погонов как у своего патрона. А далее оба нынешних фигуранта уголовных дел последовали за своим шефом в Генеральную прокуратуру. Это поднимает вопросы об ответственности тех, кто продвигал подобных людей на ключевые посты. И не исключено, что это может служить намеком самому Кожамжарову", - считает политолог.

Он подчеркивает, что эти уголовные дела — не случайность, а элемент переформатирования силового блока. Это часть широкой "перезагрузки" силовой вертикали и сигнал о завершении эпохи прежних методов — давления и фабрикаций дел, по крайней мере на публичном уровне.

"Как я отметил ранее, оба фигуранта связаны с бывшим генеральным прокурором и сенатором Кайратом Кожамжаровым. Их карьеры шли параллельно его влиянию, когда последний возглавлял различные структуры: финансовую полицию, антикоррупционную службу, Генпрокуратуру. Оба, Татубаев и Кексель, участвовали в расследованиях резонансных дел. Аресты произошли почти одновременно с административными изменениями, буквально через несколько дней после упразднения Антикоррупционной службы и переадресацией подразделений в КНБ. Это выглядит как точка входа для новых расследований против представителей прошлой системы", - говорит политолог.

По его мнению, речь может идти не просто о наказании за пытки, а о демонстративной зачистке "старой гвардии", связанной с прежними политическими центрами влияния.

"Хотелось бы верить, что эти задержания могут стать символическим моментом, который позволит власти инициировать реформы, если, конечно, на это будет политическая воля", - говорит политолог.

Ералы Нуржума считает, что необходимы меры по усилению контроля за следователями и прокурорами - видеофиксация допросов, запрет недоказанных признаний, повышение роли адвокатов на ранней стадии, расследование жалоб на пытки с участием независимых экспертов, а также создание реального механизма общественного или парламентского контроля за СИЗО и изоляторами.

Однако пока эксперт придерживается мнения, что эти задержания - скорее про демонстрацию власти, чем про реформу. И настоящие изменения возможны только в случае, если за точечными задержаниями последует открытый разговор о проблемах всей системы.