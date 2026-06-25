Что такое единый QR-код? Как это нововведение повлияет на казахстанцев

С 19 июля в стране произойдут важные изменения в системе безналичных платежей. В стране официально запускается единая межбанковская QR-система оплаты. Благодаря этому нововведению покупатель сможет оплачивать покупки одним QR-кодом независимо от того, приложением какого банка он пользуется, а также от того, какой банк обслуживает продавца.

О запуске новой системы ранее сообщал председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, с 19 июля начнет работу единая межбанковская QR-система для безналичных платежей. Кроме того, при поддержке Парламента была сформирована необходимая правовая база для развития индустрии цифровых активов. В рамках регуляторной площадке Национального банка в сфере цифровых финансовых активов уже запущено более 30 инновационных проектов.

По его словам, после запуска новой системы клиенты разных банков смогут оплачивать товары и услуги через один QR-код, независимо от того, каким банком пользуется продавец или покупатель.

Что такое единый QR

В настоящее время в Казахстане каждый банк использует собственную QR-систему оплаты. Если магазин обслуживается определенным банком, покупатель чаще всего может оплатить по QR-коду только через приложение этого же банка.

Новая система устраняет это ограничение.

То есть:

клиент Freedom Bank сможет оплатить через терминал Halyk Bank;

пользователь Kaspi.kz сможет без проблем оплатить через QR в торговой точке, обслуживаемой Bereke Bank или другим банком;

предпринимателям постепенно не потребуется размещать отдельные QR-коды для каждого банка.

В результате в Казахстане формируется единая национальная платежная инфраструктура для всех банков.

Зачем нужна эта система

Идея единого QR-кода была впервые предложена Национальным банком в 2024 году.

Тогда Национальный банк и Национальная платежная корпорация представили концепцию платформы, объединяющей все банки второго уровня в единое национальное платежное пространство.

В августе 2025 года было объявлено, что технологическая платформа готова.

На тот момент девять банков подписали соглашение об участии в системе, пять из них уже подключились к сервису межбанковских переводов по номеру телефона.

Однако для полноценного запуска QR-платежей требовалась интеграция внутренних информационных систем каждого банка.

Поэтому внедрение проекта было отложено.

Система готова, теперь банки подключаются поэтапно

По данным Национального банка, основной функционал системы межбанковских мобильных платежей уже полностью готов.

Сейчас работает центральная инфраструктура.

Однако подключение всех банков требует времени.

Каждой финансовой организации необходимо адаптировать мобильные приложения, обновить внутренние системы, провести комплексные технические тесты и привести бизнес-процессы в соответствие с новой системой.

По данным Национального банка, основная работа сейчас направлена на качественную интеграцию.

Главная цель – обеспечить стабильную и бесперебойную работу системы для клиентов.

Кроме того, согласно законодательству, все банки второго уровня обязаны предоставить своим клиентам возможность межбанковских QR-платежей.

Что изменится для клиентов

По данным Национального банка, главная цель новой системы – объединение платежной инфраструктуры различных банков в единую среду. В результате покупатель сможет оплачивать через QR-код в любом магазине или сервисе, независимо от того, каким банком он пользуется.

То есть ранее QR-код конкретного банка могли использовать только его клиенты, теперь это ограничение снимается.

Например, если магазин обслуживается Freedom Bank, клиенты Kaspi.kz, Halyk Bank, Bereke Bank и других банков также смогут оплачивать через этот же QR-код.

Национальный банк отмечает, что такой подход сделает оплату более удобной для потребителей.

При этом каждый банк сохранит возможность предлагать дополнительные сервисы в рамках своей политики.

Например: кешбэк, бонусные программы, рассрочки и специальные акции.

Все эти услуги останутся внутренними продуктами банков.

То есть единый QR не отменяет маркетинговые преимущества банков.

Какая польза для предпринимателей

Одними из главных выгодоприобретателей новой системы являются представители бизнеса.

Сегодня многим предпринимателям приходится использовать несколько QR-кодов или разные платежные системы для обслуживания клиентов разных банков.

После внедрения межбанковского QR появится единый платежный канал для всех банков.

По данным Национального банка, это избавит бизнес от лишних расходов и технических сложностей.

Ранее предприниматели часто выбирали банк в зависимости от того, чья QR-система используется чаще.

Теперь же все клиенты банков смогут платить одинаково, а банки будут вынуждены предлагать более выгодные условия для бизнеса.

Снизятся ли комиссии

Национальный банк заявил, что не регулирует напрямую внутренние тарифы банков.

Однако по законодательству комиссии в межбанковской QR-системе не должны превышать действующие тарифы платежных систем.

Кроме того, усиление конкуренции на рынке может привести к естественному снижению комиссий.

Национальный банк считает, что новая система усилит конкуренцию на рынке эквайринга и создаст более выгодные предложения для бизнеса.

Мнение эксперта

Финансовый консультант R-Finance Арман Байганов считает, что главная цель единого QR — защита прав потребителей, упрощение безналичных платежей и развитие цифровой платежной инфраструктуры. По его словам, система также станет важным шагом к внедрению цифрового тенге.

Единый QR-код в первую очередь удобен для населения. Он также стимулирует развитие розничной торговли. Кроме того, система является важным этапом подготовки к цифровому тенге. Единый QR позволяет легко проводить межбанковские платежи, — отметил он.

По словам эксперта, сейчас у каждого банка свой QR-код, но новая система объединит их в единый стандарт.

Ранее платежи часто зависели от экосистемы конкретного банка. Теперь все банки подключаются к единой инфраструктуре, что ускорит расчеты и увеличит объем безналичных операций.

Арман Байганов отмечает, что наибольшую выгоду получит бизнес. Сегодня доминирование отдельных крупных банков на рынке эквайринга влияет на рост комиссий для предпринимателей.

После внедрения единого QR предприниматели смогут выбирать банк с наиболее выгодными условиями. Это заставит банки снижать комиссии, а конкуренция усилится.

Пользователи также почувствуют эффект: банки будут конкурировать не инфраструктурой терминалов, а качеством сервиса, кешбэком, рассрочками и цифровыми продуктами.

Государство также выиграет: рост безналичных платежей сократит теневую экономику, увеличит доходы бизнеса и налоговые поступления. Усиление конкуренции между банками приведет к снижению комиссий.

Freedom Bank: единый QR сделает платежи удобнее и повысит конкуренцию

Пресс-служба Freedom Bank заявила, что внедрение единой межбанковской QR-системы является важным шагом к формированию универсального платежного пространства в Казахстане.

Банк поддерживает систему и работает над выполнением всех технических требований. После полного запуска клиенты получат дополнительную информацию о новых возможностях.

По мнению банка, новая инфраструктура будет полезна и для бизнеса, однако реальные результаты можно будет оценить только после полноценного запуска.

Развитие межбанковской инфраструктуры соответствует интересам бизнеса. Это логичное продолжение цифровизации платежей. Мы поддерживаем развитие цифровых сервисов и продолжаем работать над новыми решениями, — заявили в банке.

При этом банк отметил, что пока рано говорить об изменении комиссий за QR-платежи — условия будут опубликованы в официальных каналах.

Вопрос безопасности остается приоритетом. Используются многоуровневые системы защиты и антифрод-механизмы, технические детали которых не раскрываются.

Подготовка к запуску ведется по графику. Цель — обеспечить максимально удобный переход для клиентов.

Freedom Bank считает, что развитие национальной платежной инфраструктуры положительно скажется на финансовом рынке.

Конкуренция смещается к качеству услуг

По оценке Национального банка, после внедрения единого QR изменится характер конкуренции между банками.

Ранее банки стремились подключить как можно больше торговых точек к своей системе. Теперь конкуренция будет строиться на качестве услуг.

Банки будут соревноваться через:

выгодный кешбэк

программы рассрочки

низкие комиссии

безопасность платежей

цифровые продукты

Это должно усилить конкуренцию и улучшить условия для клиентов и бизнеса.

С 19 июля в Казахстане запускается одна из крупнейших реформ в сфере платежной инфраструктуры.

Теперь любой клиент банка сможет оплачивать покупки одним QR-кодом. Это упростит прием платежей для бизнеса и сделает безналичные расчеты более удобными для населения.

По мнению экспертов, нововведение усилит конкуренцию между банками, снизит комиссии, сократит теневую экономику и станет основой для развития национальной платежной инфраструктуры, включая внедрение цифрового тенге.