Что такое гарден-терапия? В Карагандинской области попробовали на практике
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В поселке Топар Абайского района Карагандинской области завершился проект «Инклюзивная аллея: гарден-терапия и безбарьерный семейный отдых». Участие в нем приняли более 80 человек.
Проект реализовало общественное объединение инвалидов «Тамаша Адам». Работа шла на малый грант при поддержке министерства и координации Центра поддержки гражданских инициатив.
Задача была в том, чтобы поднять качество жизни семей, которые воспитывают детей и молодежь с инвалидностью.
Что это за метод
Гарден-терапия, или садовая терапия, строится на работе с растениями. Метод получил широкое признание во время двух мировых войн, когда садоводство включали в реабилитацию ветеранов после ранений и психологических травм. Такие занятия помогали восстанавливать мелкую и крупную моторику и давали ощущение смысла.
Профессиональным направлением садовая терапия стала в 1973 году. Американская ассоциация садовой терапии определяет ее как участие человека в занятиях с растениями под руководством подготовленного специалиста для достижения конкретных целей лечения.
Исследования отмечают улучшение мелкой моторики, развитие творческих способностей и рост самооценки у участников.
С чего начали в Топаре
Первым делом провели экологическую акцию. Участники высадили саженцы сирени и занялись благоустройством поселка. К работе подключились не только семьи, но и волонтеры вместе с жителями поселка.
Чему учили
Следующим этапом стал семинар-тренинг. Специалисты говорили о социальной адаптации, принципах инклюзивного взаимодействия и о том, какие меры поддержки существуют со стороны государства и общественных организаций.
Для участников организовали выезд на местное водохранилище. В программу вошли творческие, спортивные и экологические занятия.
Отдельный блок составили упражнения на мелкую моторику, координацию движений и сенсорное восприятие у детей.
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