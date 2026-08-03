В поселке Топар Абайского района Карагандинской области завершился проект «Инклюзивная аллея: гарден-терапия и безбарьерный семейный отдых». Участие в нем приняли более 80 человек.

Проект реализовало общественное объединение инвалидов «Тамаша Адам». Работа шла на малый грант при поддержке министерства и координации Центра поддержки гражданских инициатив.

Задача была в том, чтобы поднять качество жизни семей, которые воспитывают детей и молодежь с инвалидностью.

Что это за метод

Гарден-терапия, или садовая терапия, строится на работе с растениями. Метод получил широкое признание во время двух мировых войн, когда садоводство включали в реабилитацию ветеранов после ранений и психологических травм. Такие занятия помогали восстанавливать мелкую и крупную моторику и давали ощущение смысла.

Профессиональным направлением садовая терапия стала в 1973 году. Американская ассоциация садовой терапии определяет ее как участие человека в занятиях с растениями под руководством подготовленного специалиста для достижения конкретных целей лечения.

Исследования отмечают улучшение мелкой моторики, развитие творческих способностей и рост самооценки у участников.

С чего начали в Топаре

Первым делом провели экологическую акцию. Участники высадили саженцы сирени и занялись благоустройством поселка. К работе подключились не только семьи, но и волонтеры вместе с жителями поселка.

Чему учили

Следующим этапом стал семинар-тренинг. Специалисты говорили о социальной адаптации, принципах инклюзивного взаимодействия и о том, какие меры поддержки существуют со стороны государства и общественных организаций.

Для участников организовали выезд на местное водохранилище. В программу вошли творческие, спортивные и экологические занятия.

Отдельный блок составили упражнения на мелкую моторику, координацию движений и сенсорное восприятие у детей.