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Что такое вотум доверия и как им можно воспользоваться – эксперт о работе Курултая

От чего будет зависеть работа однопалатного Парламента?

13 Августа 2026, 13:20
АВТОР
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BAQ.kz 13 Августа 2026, 13:20
13 Августа 2026, 13:20
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Фото: BAQ.kz

Однопалатный Парламент – как функционирует этот орган в других странах? И чего ждать казахстанцам от работы нашего Курултая, выборы в который назначены на 23 августа. Усилится ли представительство регионов? И сколько времени займет принятие каждого закона? Политический эксперт Виталий Колточник в программе «Важная тема» поможет разобраться в этих вопросах. Подробности узнаете посмотрев новое интервью на нашем ютуб-канале. 

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