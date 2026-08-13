Что такое вотум доверия и как им можно воспользоваться – эксперт о работе Курултая

Однопалатный Парламент – как функционирует этот орган в других странах? И чего ждать казахстанцам от работы нашего Курултая, выборы в который назначены на 23 августа. Усилится ли представительство регионов? И сколько времени займет принятие каждого закона? Политический эксперт Виталий Колточник в программе «Важная тема» поможет разобраться в этих вопросах. Подробности узнаете посмотрев новое интервью на нашем ютуб-канале.