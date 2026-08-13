Что такое вотум доверия и как им можно воспользоваться – эксперт о работе Курултая
От чего будет зависеть работа однопалатного Парламента?
13 Августа 2026, 13:20
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13 Августа 2026, 13:2013 Августа 2026, 13:20
219Фото: BAQ.kz
Однопалатный Парламент – как функционирует этот орган в других странах? И чего ждать казахстанцам от работы нашего Курултая, выборы в который назначены на 23 августа. Усилится ли представительство регионов? И сколько времени займет принятие каждого закона? Политический эксперт Виталий Колточник в программе «Важная тема» поможет разобраться в этих вопросах. Подробности узнаете посмотрев новое интервью на нашем ютуб-канале.
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