Что теряют города без человеческого контроля – мнение эксперта
Стоит ли ИИ доверять планирование городов?
На панельной сессии "ИИ и города: повествование, пространство и общество" в рамках Digital Bridge 2025 архитектор и глава научного проекта ICON-M Башаар Тарабай обсудил возможности и риски использования искусственного интеллекта для сохранения культурного наследия и планирования городов, передает BAQ.kz
По его словам, для построения будущего важно учитывать прошлое и человеческий опыт. Работа с данными и общение с людьми помогают понять их память, потребности и опасения, что позволяет точнее прогнозировать развитие городов.
"Очень много рисков перед нами. Мы начинаем сначала сканировать, изучать их, но картина никогда не полная. Поэтому нужно встречаться с людьми, понимать их потребности, поднимать их страхи и помнить историю, чтобы понять город и жителей и прогнозировать лучше на будущее", — отметил Тарабай.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект - это инструмент, который помогает обрабатывать большие массивы данных, включая спутниковые изображения, но ключевым остаётся человеческий фактор:
"Один из моих страхов - что ИИ сделает так, что мы потеряем идентичность наших городов, их душу. Нам необходимо направлять ИИ так, чтобы он уважал нашу культуру, помогал сохранять самобытность и поддерживал уникальность каждого города. Иначе по всему миру будут строиться одинаковые города, которые не отражают то, что люди хотят", — добавил эксперт.
По словам Башаара Тарабая, технологии должны использоваться как инструмент для поддержки самобытности городов и сохранения культурного наследия, а не заменять человеческий взгляд и оценку при принятии решений.
