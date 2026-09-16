Что Токаев предложил корейскому бизнесу на первом бизнес-саммите в Сеуле

Казахстан и Южная Корея в рамках визита Касым-Жомарта Токаева подписали около 80 коммерческих соглашений на сумму порядка 19 млрд долларов. Президент заявил, что Правительство будет следить за тем, чтобы достигнутые договоренности были реализованы, передает BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал, выступая на первом бизнес-саммите «Центральная Азия – Республика Корея» в Сеуле.

По словам Президента, на Казахстан сегодня приходится около 60% совокупного ВВП Центральной Азии и порядка 70% притока прямых иностранных инвестиций в регион.

«В рамках моего визита между Казахстаном и Кореей подписано около 80 коммерческих соглашений на сумму порядка 19 млрд долларов. И это не просто заявление о намерениях или, как сейчас принято говорить, пустые бумаги, а конкретные планы. Во всяком случае, Правительство Казахстана будет внимательно наблюдать за своевременной реализацией соответствующих бизнес-проектов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что Правительство намерено оказывать поддержку корейскому бизнесу при реализации совместных проектов. Для этого планируется разработать Комплексную программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027–2030 годы.

Токаев также напомнил о программе Altyn Visa, которая предусматривает преимущества для инвесторов, реализующих проекты в Казахстане.

От автомобилей до новых производств

Одним из основных направлений дальнейшего сотрудничества Президент назвал промышленность. Сейчас Казахстан и Южная Корея реализуют 51 промышленный проект общей стоимостью более 4 млрд долларов.

Отдельно Глава государства остановился на автомобильной промышленности. В прошлом году в Казахстане произвели более 170 тыс. автомобилей, а рост выпуска составил почти 18%. Существенный вклад в эти показатели, по его словам, внесли предприятия Hyundai и Kia.

Следующим шагом должно стать дальнейшее увеличение локализации и производство более технологичной продукции внутри Казахстана.

«Это прочная база для нашей дальнейшей работы, нацеленной на повышение локализации и выпуск технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Что касается процесса локализации, то я внимательно наблюдаю за этим процессом. Конечно, это не вопрос одного дня и одной ночи, но нужно постоянно идти вперед в указанном направлении», – сказал Президент.

Казахстан предложил Корее проекты в сфере критических материалов

Еще одним перспективным направлением Токаев назвал критически важные минералы и редкоземельные металлы.

Казахстан производит медь, хром, титан и другие элементы, которые Южная Корея относит к приоритетным стратегическим ресурсам. Президент предложил перейти от поставок сырья к проектам, охватывающим весь производственный цикл.

«Учитывая передовой технологический опыт Кореи, предлагается сформировать пул адресных инвестиционных проектов полного цикла по геологоразведке, добыче, глубокой переработке и производству критически важных материалов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Корейский бизнес пригласили в Средний коридор

Отдельный блок выступления был посвящен транспорту. Токаев обратил внимание на возможности Центральной Азии как связующего звена между Азией и Европой и предложил корейским компаниям участвовать в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По приведенным Президентом данным, в прошлом году контейнерные перевозки по Среднему коридору увеличились на 36%, а за восемь месяцев текущего года – еще на 18%.

Казахстан планирует в ближайшие два года увеличить пропускную способность маршрута с нынешних 6 млн до 10 млн тонн.

«Предлагаем корейским компаниям принять самое активное участие в развитии инфраструктурных проектов вдоль этого маршрута. С этой целью Правительство Казахстана сформирует портфель инвестиционных проектов для корейских партнеров», – сообщил Глава государства.

В начале выступления Токаев также обратил внимание на экономический потенциал всей Центральной Азии. По его словам, совокупный ВВП стран региона в прошлом году приблизился к 550 млрд долларов, а темпы роста превысили 6%.

Президент отметил, что природные ресурсы, растущий потребительский рынок и молодое население Центральной Азии в сочетании с промышленными, технологическими и финансовыми возможностями Южной Кореи создают возможности для расширения сотрудничества.

«Считаю, что, объединив совместный потенциал по формуле "Синергия ресурсов – во имя достижения общих целей", мы сможем вывести наше многогранное партнерство на совершенно новый качественный уровень. Казахстан готов в полной мере задействовать свои возможности для решения этой важной задачи», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе мероприятия также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.