  • 23 Июня, 11:09
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Что толкает людей уходить в дома престарелых, узнаете в новом докфильме BAQ.kz

Откровения людей, которые сделали свой выбор.

Сегодня, 10:00
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BAQ.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: BAQ.kz

Такие места как дома престарелых невольно вызывают у нас чувства одиночества и отчаяния. Кажется, что пожилые люди, оказавшиеся там навсегда теряют краски жизни и уже не смогут ощутить ее вкуса. "Фарфоровые дни" - документальный фильм о том, почему казахстанцы сознательно решают встретить старость в таких учреждениях? При всей хрупкости последних лет своей жизни они до сих пор надеются на лучшее, несмотря на проблемы со здоровьем и отношения с родными. Невыдуманные истории и настоящие эмоции смотрите в новом фильме BAQ.kz

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