Что толкает людей уходить в дома престарелых, узнаете в новом докфильме BAQ.kz
Откровения людей, которые сделали свой выбор.
Сегодня, 10:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
158Фото: BAQ.kz
Такие места как дома престарелых невольно вызывают у нас чувства одиночества и отчаяния. Кажется, что пожилые люди, оказавшиеся там навсегда теряют краски жизни и уже не смогут ощутить ее вкуса. "Фарфоровые дни" - документальный фильм о том, почему казахстанцы сознательно решают встретить старость в таких учреждениях? При всей хрупкости последних лет своей жизни они до сих пор надеются на лучшее, несмотря на проблемы со здоровьем и отношения с родными. Невыдуманные истории и настоящие эмоции смотрите в новом фильме BAQ.kz.
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии