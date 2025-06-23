Такие места как дома престарелых невольно вызывают у нас чувства одиночества и отчаяния. Кажется, что пожилые люди, оказавшиеся там навсегда теряют краски жизни и уже не смогут ощутить ее вкуса. "Фарфоровые дни" - документальный фильм о том, почему казахстанцы сознательно решают встретить старость в таких учреждениях? При всей хрупкости последних лет своей жизни они до сих пор надеются на лучшее, несмотря на проблемы со здоровьем и отношения с родными. Невыдуманные истории и настоящие эмоции смотрите в новом фильме BAQ.kz.