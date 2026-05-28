"Что важнее — жизнь человека или прибыль бизнеса?": Жанбыршин ответил на критику экологических проверок

В Мажилисе продолжилась дискуссия вокруг поправок по экологическим проверкам. Депутат Едил Жанбыршин ответил на критику коллег по поводу усиления контроля за опасными производственными объектами, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, при обсуждении поправок необходимо исходить из конституционного приоритета защиты жизни и здоровья человека.

"В Конституции прямо указано, что жизнь и права человека являются высшей ценностью. Президент постоянно говорит о защите окружающей среды, жизни и благополучия граждан. Это отражено и в преамбуле Конституции", - заявил Жанбыршин.

Он подчеркнул, что добросовестный бизнес, соблюдающий экологические нормы и технологии, не столкнется с проблемами.

"Если птицефабрика, свиноферма или любое производство работает правильно, соблюдает закон и не загрязняет окружающую среду - никаких вопросов не возникает", - сказал депутат.

Жанбыршин отметил, что критики поправок неверно трактуют предлагаемые нормы.

По его словам, порядок проверок четко прописан, а прокуратура в любом случае уведомляется.

Депутат привел в пример возможные аварийные ситуации на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях.

"Если завтра в Атырау НПЗ начнет выбрасывать сероводород, мы должны три дня ждать? Или если ночью в Мангистау произойдет выброс азота или других токсичных газов, мы должны ждать разрешения? Что делать в выходной или праздничный день?" - заявил он.

По словам Жанбыршина, некоторые предприятия пользуются действующими пробелами в законодательстве.

"Недавно произошла авария, в которой погибли три человека. Кто за это ответит? Что важнее - жизнь человека или прибыль бизнеса?" - задался вопросом депутат.

Он подчеркнул, что усиленный контроль касается только объектов первой и второй категории опасности.

"Это особо опасные объекты, которые сами берут на себя обязательства по объему выбросов. Если они превышают нормы, должна наступать ответственность", - отметил Жанбыршин.

При этом депутат уточнил, что для бизнеса третьей и четвертой категории жестких проверок не предусмотрено.

"Для малого и среднего бизнеса дополнительной нагрузки нет. Поэтому говорить, что давление оказывается на всех - неправильно", - сказал он.

Жанбыршин также напомнил о рисках в нефтегазовой отрасли и необходимости строгого контроля в потенциально опасных сферах.

"Мы ужесточили требования по радиационной безопасности, потому что последствия могут сохраняться миллионы лет. То же самое касается продовольственной безопасности и промышленных аварий", - отметил депутат.

По его словам, сегодня возникают ситуации, когда представители экологического ведомства не могут попасть на предприятия в течение нескольких дней.

"Некоторые компании по три дня не допускают проверяющих на объект. За это время может происходить что угодно", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что предлагаемые нормы не направлены против добросовестного бизнеса.

"Если бизнес соблюдает технологии и экологические требования - никаких вопросов нет. Но если нарушает обязательства и загрязняет воздух, воду и землю, ответственность должна быть", - резюмировал Жанбыршин.

Он добавил, что ко второму чтению законопроекта нормы будут дополнительно уточнены.