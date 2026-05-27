Тело пропавшего четверть века назад нашли в США

В американском штате Иллинойс в водоёме обнаружили автомобиль с останками человека внутри.

Выяснилось, что это мужчина, который пропал около 25 лет назад.

По данным издания People, находку сделали в сентябре 2025 года водолазы. Они проводили поисковые работы по другому делу и случайно обнаружили машину на дне пруда.

В мае текущего года экспертиза установила личность погибшего – это Джон Пизано-младший, пропавший без вести четверть века назад.

Родные мужчины сообщили, что он при жизни боролся с психическим заболеванием.