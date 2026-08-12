Что входит в пренатальный скрининг и когда его проходят
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав напомнил беременным женщинам о необходимости проходить пренатальный скрининг в установленные сроки. Комплекс обследований помогает врачам оценивать состояние будущей мамы и развитие плода, передает BAQ.KZ.
Пренатальный скрининг включает УЗИ, анализы крови и консультации специалистов. Обследования проводят на определенных сроках беременности.
Их задача состоит в том, чтобы оценить состояние женщины и развитие плода, выявить возможные факторы риска и при необходимости назначить дополнительную диагностику.
При этом направление на дополнительные обследования само по себе не означает, что у ребенка выявлено заболевание.
Каждый этап скрининга проводится в определенный срок и имеет свое значение. Поэтому важно не пропускать назначенные обследования и соблюдать рекомендации врача. Если по результатам скрининга возникают вопросы, женщине может быть назначено дополнительное обследование. Само направление на него не означает, что у ребенка выявлено заболевание, - отметила врач городской поликлиники №36 Алматы Акбота Абубакир.
Специалисты рекомендуют своевременно вставать на учет по беременности, соблюдать график наблюдения и проходить назначенные исследования в установленные сроки.
Пренатальный скрининг проводится в рамках ОСМС без отдельной оплаты для застрахованных пациентов.
Регулярное медицинское наблюдение во время беременности позволяет вовремя получать необходимую помощь и проходить дополнительные обследования при наличии показаний.
Самое читаемое
- После 11 лет учебы на «отлично» выпускницу из Мангистау не включили в список «Алтын белгі»
- Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа
- Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
- Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Японии с 2027 года
- После +38 Астану ждет резкое похолодание