Что входит в пренатальный скрининг и когда его проходят

Минздрав напомнил беременным женщинам о необходимости проходить пренатальный скрининг в установленные сроки. Комплекс обследований помогает врачам оценивать состояние будущей мамы и развитие плода, передает BAQ.KZ.

Пренатальный скрининг включает УЗИ, анализы крови и консультации специалистов. Обследования проводят на определенных сроках беременности.

Их задача состоит в том, чтобы оценить состояние женщины и развитие плода, выявить возможные факторы риска и при необходимости назначить дополнительную диагностику.

При этом направление на дополнительные обследования само по себе не означает, что у ребенка выявлено заболевание.

Каждый этап скрининга проводится в определенный срок и имеет свое значение. Поэтому важно не пропускать назначенные обследования и соблюдать рекомендации врача. Если по результатам скрининга возникают вопросы, женщине может быть назначено дополнительное обследование. Само направление на него не означает, что у ребенка выявлено заболевание, - отметила врач городской поликлиники №36 Алматы Акбота Абубакир.

Специалисты рекомендуют своевременно вставать на учет по беременности, соблюдать график наблюдения и проходить назначенные исследования в установленные сроки.

Пренатальный скрининг проводится в рамках ОСМС без отдельной оплаты для застрахованных пациентов.

Регулярное медицинское наблюдение во время беременности позволяет вовремя получать необходимую помощь и проходить дополнительные обследования при наличии показаний.