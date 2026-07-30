Казахстанцы будут выбирать партии, а не личности — эксперт

Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) Айгуль Забирова представила результаты исследования, посвященного особенностям современного казахстанского избирателя, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, выборы в Курултай в этом году впервые полностью пройдут по партийным спискам, что открывает новый этап в развитии политической системы страны.

Как отметила эксперт, результаты социологического исследования института показывают высокий интерес граждан к предстоящему голосованию. По данным опроса, около трех четвертей респондентов заявили, что обязательно примут участие в выборах, если они состоялись бы в ближайшее воскресенье.

«В этой избирательной кампании важно, какие программы предложат политические партии и как они смогут представить себя избирателям. Однако окончательное решение все равно принимает сам избиратель», – сказала Айгуль Забирова.

Айгуль Забирова, фото kisi.kz

Исследование также выявило интересную закономерность. По словам эксперта, граждане, которые положительно оценивают изменения в жизни своей семьи за последний год, значительно чаще выражают готовность прийти на избирательные участки. Аналогичная тенденция наблюдается и среди тех, кто ожидает улучшения своего положения в следующем году: они чаще намерены участвовать в выборах и поддерживать ту или иную политическую партию.

Кроме того, специалисты проанализировали региональные особенности электоральной активности. Как отметила Айгуль Забирова, уровень экономического развития региона или объем валового регионального продукта не являются определяющими факторами участия граждан в выборах.

«Первый фактор – это узнаваемость политической партии. Второй – оценка человеком своей жизни за прошедший год», – пояснила она.

Фото автора, baq.kz

Эксперт подчеркнула, что в рамках данного исследования не оценивалась популярность отдельных кандидатов. Анализ проводился исключительно в отношении политических партий.

«Большинство партий, участвующих в выборах, уже имеют собственную историю, сформировавшийся политический образ и известных обществу представителей. Продолжающаяся до дня голосования предвыборная кампания способствует тому, что граждане лучше знакомятся с политическими силами», – отметила главный научный сотрудник КИСИ.

По словам Айгуль Забировой, на нынешнем этапе выбор избирателей в большей степени ориентирован именно на политические партии, а не на отдельных кандидатов. Именно поэтому исследование было сосредоточено на изучении партийных предпочтений граждан.